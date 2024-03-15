Японію сколихнув потужний землетрус

Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма

На сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Японське метеорологічне агентство.

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Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма, де були зафіксовані сильні поштовхи. Водночас попередження про цунамі не оголошувалося.

Інформації про постраждалих чи пошкодження будівель не надходило.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6.

Нагадаємо, 28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

Також у вівторок, 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,5. Експерти попереджають про можливе підвищення сейсмічної активності.