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Японію сколихнув потужний землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
Японію сколихнув потужний землетрус
фото з відкритих джерел

Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма

На сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма, де були зафіксовані сильні поштовхи. Водночас попередження про цунамі не оголошувалося.

Інформації про постраждалих чи пошкодження будівель не надходило.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6. 

Нагадаємо, 28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

Також у вівторок, 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,5. Експерти попереджають про можливе підвищення сейсмічної активності. 

Теги: стихійні лиха Японія землетрус

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