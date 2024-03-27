У Кракові за загадкових обставин зник небезпечний радіоактивий пристрій

У Кракові пропав дефектоскоп і поліція не може його знайти

У Кракові пропав пристрій з радіоактивним матеріалом дефектоскоп, а поляк, який відповідав за нього, може сісти за грати на п'ять років

Неналежне поводження з радіоактивними матеріалами – таке звинувачення почув 33-річний працівник Агентства з атомної енергії Польщі. Він відповідав за нагляд за дефектоскопом, що містить високоактивне радіоактивне джерело, і заявив про зникнення пристрою. Про це пише видання Eska.

Відомо, що дефектоскоп зник у ніч із 21 на 22 березня в районі Кракова Нова Гута. Одразу після отримання інформації про зниклий дефектоскоп поліція Кракова розпочала масштабні пошукові дії, підкреслила місцева влада Кракова. Поліцейські перевірили пункти прийому металобрухту, а також місця проживання безхатьків. Правоохоронці також опитали жителів району, і задіяли поліцейський дрон. Останні дні фахівці Агентства разом із поліцейськими у прямому розумінні цього слова нишпорять вулицями зі спеціальними надчутливими дозиметрами.

Дефектоскоп – це пристрій для виявлення дефектів у виробах з різних металевих і неметалічних матеріалів методами неруйнівного контролю. Застосовується для виявлення дефектів матеріалу – наприклад, тріщин, дефектів спричинених корозією тощо.

У пошуках вже задіяно багато співробітників Агентства з атомної енергії Польщі, які намагаються уникнути загрози для всього Кракова. Поліцейські затримали працівника Агентства з атомної енергії Польщі, який відповідав за нагляд за дефектоскопом 24 березня. Йому висунули звинувачення за статтею 184 Кримінального кодексу країни, де йдеться, що «той, хто виробляє, переробляє, транспортує, імпортує з-за кордону, експортує за кордон, збирає, зберігає, володіє, використовує, обробляє, видаляє, залишає або залишає без належного захисту ядерний матеріал або інше джерело іонізуючого випромінювання, в таких умовах або таким чином, що це може поставити під загрозу життя чи здоров'я людини або спричинити суттєве погіршення якості води, повітря чи земної поверхні чи значне знищення рослин чи тварин, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років».

Агентства з атомної енергії Польщі попередило поляків, що в жодному разі не можна відкривати та не розрізати дефектоскоп, оскільки навіть короткочасний контакт із незакритим радіоактивним джерелом всередині нього може становити серйозну та пряму загрозу життю та здоров’ю людей.