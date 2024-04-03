Тайвань сколихнув потужний землетрус: фото та відео наслідків

На фото можна побачити похилені будинки у малонаселеному східному повіті Хуалянь

Сьогодні, 3 квітня, поблизу Тайваню стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Загинуло щонайменше чотири людини. Про це повідомляє CNN.

Підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.

У соцмережах з'явилися фото з наслідками землетрусу. На них можна побачити похилені будинки у малонаселеному східному повіті Хуалянь, неподалік епіцентру землетрусу.

Японія рекомендувала жителям прибережних районів південної префектури Окінава евакуюватися, оскільки найближчим часом очікується цунамі висотою до 3 метрів.

Інженерно-технічне відділення Східного округу Бюро автомобільних доріг зафіксувало щонайменше дев'ять каменепадів і зсувів ґрунту в коридорі дороги Сухуа провінційного шосе 9.

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Сьогоднішній землетрус став найпотужнішим у Тайвані за чверть століття фото з соцмереж

Ще одна автомагістраль, що з'єднує західне узбережжя зі східним Тайванем, також була пошкоджена внаслідок падіння каміння, щонайменше 12 автомобілів зазнали поранень, дев'ятеро людей отримали поранення, повідомляє TVBS.

Нагадаємо, що раніше Reuters зазначав, що сьогоднішній землетрус став найпотужнішим у Тайвані за чверть століття. У 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,6 бала, внаслідок якого загинуло близько 2400 людей і було пошкоджено 50 тис. будівель.