Найсильніший за 25 років землетрус на Тайвані: чому вчені не здивувалися

Тайванцям радять бути готовими до серії нових поштовхів

Після того як Тайвань вразив найпотужніший за останні 25 років землетрус, внаслідок якого загинуло кілька людей та пошкоджено деякі будівлі, можливі нові поштовхи, попереджають вчені. Про те, чому для них це стихійне лихо не стало несподіванкою, пише науковий журнал Nature.

За словами Меган Міллер, сейсмолога з Австралійського національного університету, вразливість Тайваню перед землетрусами не дивна, оскільки він розташований в одному із найбільш активних у сейсмічному плані регіонів світу. Східне узбережжя острова знаходиться на вершині двох тектонічних плит, що сходяться: Філіппінського моря і Євразійської плити. Багато землетрусів, що відбуваються на східному узбережжі Тайваню, спричинені тим, що плита Філіппінського моря просідає під Євразійську плиту, каже Міллер.

Місцезнаходження підводного епіцентру землетрусу дає ключ до розгадки його механіки, каже Ю Ванг, геолог Національного тайванського університету в Тайбеї. Землетрус стався на зворотному розломі (reverse fault), тобто один шмат породи змістився вертикально щодо іншого. "Ми вважаємо, що це і є причиною нинішнього землетрусу", – каже Ванг. За його словами, в районі, де стався землетрус, розташована складна мережа розломів, і останній розлом, ймовірно, утворив тріщину завдовжки від 40 до 50 кілометрів.

Найближчими днями очікуються десятки афтершоків, каже Ванг. При цьому зсуви в гірських районах, спричинені землетрусом і які можуть посилитися за нових поштовхів, ускладнюють рятувальні роботи, додає Міллер.

На рівнинних ділянках афтершоки можуть призвести до того, що земля стане м'якою і затопленою, що може посилити сейсмічні хвилі і ще більше пошкодити постраждалі будівлі.

За останнє століття на Тайвані сталося кілька землетрусів, причому землетруси магнітудою 7 зазвичай трапляються приблизно раз на 30 років, каже Ма. Один із найбільш руйнівних землетрусів стався в 1999 році, внаслідок поштовху магнітудою 7.6 на західній частині острова: загинуло понад 2,400 людей, а тисячі будівель перетворилися на руїни.

Нагадаємо, 3 квітня, поблизу Тайваню стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Влада оголосила про загрозу цунамі. Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.

За даними місцевих ЗМІ, на півдні Тайваню повалилися кілька будівель і під завалами перебувають люди, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Читайте також: Землетрус на Тайвані зупинив роботу найбільшої компанії з виробництва чипів

Нагадаємо, що 15 березня на сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма, де були зафіксовані сильні поштовхи. Водночас попередження про цунамі не оголошувалося.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6.