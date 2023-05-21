ЗМІ з’ясували, коли Зеленський зустрінеться з Байденом у Японії

Глави двох держав зустрінуться в Хіросімі, де з 19 по 21 травня проходить саміт G7

Під час зустрічі американський лідер підтвердить тверду і рішучу підтримку України з боку США

Сьогодні, 21 травня, президент США Джо Байден зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у японській Хіросімі, щоб підкреслити беззаперечну підтримку України Сполученими Штатами. Про це повідомляє CNN.

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Глави двох держав зустрінуться в Хіросімі, де з 19 по 21 травня проходить саміт країн «Великої сімки»

За словами високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден проведе двосторонню зустріч із Зеленським трохи пізніше 14:00 за місцевим часом (1:00 за Києвом).

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Він додав, що під час зустрічі американський лідер продовжить підтверджувати тверду і рішучу підтримку України з боку США в майбутньому.

Також він вказав на «потужну заяву про єдність» країн «Великої сімки», які виступили проти вторгнення Росії в Україну на саміті, включаючи санкції та оголошення про спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

До слова, 19 травня голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Зеленський зустрінеться з Байденом «найближчими днями».