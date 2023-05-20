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Володимир Зеленський зустрівся в Японії з президентом Європейської ради

glavcom.ua
Володимир Зеленський зустрівся в Японії з президентом Європейської ради
Політики обговорили питання експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку ЄС
фото: сайт президента України

Зеленський і Мішель виокремили конкретні шляхи реалізації української формули миру

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це йдеться на сайті президента України.

Зеленський провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
Зеленський провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
фото: сайт президента України

Зокрема, сторони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

Також під час зустрічі політики приділили окрему увагу питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Також у межах робочого візиту до Японії, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Італії, Великої Британії та Індії. Під час зустрічей йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни.

Теги: Велика сімка Володимир Зеленський Європейський союз

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