Зброя, ППО, винищувачі: Зеленський підсумував перший день роботи в Японії

Зеленський розповів, із ким зустрівся та про що домовився зі світовими лідерами

Президент України Володимир Зеленський підсумував перший день свого робочого візиту до Японії під час саміту «Великої Сімки». У традиційному вечірньому зверненні він розповів, із ким зустрівся та про що домовився зі світовими лідерами.

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«Зустрівся із Джорджею Мелоні, головою уряду Італії. Подивились, як можемо зараз з Італією посилити наші можливості захищати життя від російського повітряного терору.

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Переговори з Ріші – паном Премʼєр-міністром Великої Британії. Подякував за лідерство в розвитку наших можливостей у небі: Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі.

Говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова. Я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям.

Говорив із Президентом Євроради Шарлем Мішелем. Безпека, оборона, економіка, наша спільна політика – обʼєднання потенціалів України та всього Євросоюзу. Я дякую тобі, Шарлю, за твою щиру, незмінну та дієву підтримку.

Зустрівся з Президентом Франції Макроном. Ми регулярно обмінюємося поглядами на безпекову ситуацію, розглядаємо ті чи інші варіанти наших спільних оборонних та політичних дій. Так і цього разу. Змістовна розмова. Додає впевненості в нашому руху до перемоги України.

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Була зустріч і з паном Канцлером Німеччини Шольцом. Обговорили з Олафом, як можемо прискорити чесний мир для України, як можемо посилити нашу спільну роботу в рамках «Сімки».

Крім того, Володимир Зеленський подякував українським військовим.

«І ще одне. Як і завжди, дякую нашим воїнам! Кожному й кожній, хто захищає українську землю, українське море й українське небо. Впевнений, повернемося з цього візиту з іще більшими можливостями для вас, наші захисники й захисниці! Слава вам – усім, хто в бою заради нашої держави, хто на бойових постах і на бойових завданнях, хто тренує наших воїнів, хто відновлює наших бійців після поранень і хто допомагає нам захищати життя й незалежність. Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою! Слава Україні!», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

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Раніше в Офісі президента підтвердили, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.