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Зброя, ППО, винищувачі: Зеленський підсумував перший день роботи в Японії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зброя, ППО, винищувачі: Зеленський підсумував перший день роботи в Японії
Володимир Зеленський 20 травня перебуває у Японії
фото: Офіс президента

Зеленський розповів, із ким зустрівся та про що домовився зі світовими лідерами

Президент України Володимир Зеленський підсумував перший день свого робочого візиту до Японії під час саміту «Великої Сімки». У традиційному вечірньому зверненні він розповів, із ким зустрівся та про що домовився зі світовими лідерами.

«Зустрівся із Джорджею Мелоні, головою уряду Італії. Подивились, як можемо зараз з Італією посилити наші можливості захищати життя від російського повітряного терору.

Переговори з Ріші – паном Премʼєр-міністром Великої Британії. Подякував за лідерство в розвитку наших можливостей у небі: Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі.

Говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова. Я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям.

Говорив із Президентом Євроради Шарлем Мішелем. Безпека, оборона, економіка, наша спільна політика – обʼєднання потенціалів України та всього Євросоюзу. Я дякую тобі, Шарлю, за твою щиру, незмінну та дієву підтримку.

Зустрівся з Президентом Франції Макроном. Ми регулярно обмінюємося поглядами на безпекову ситуацію, розглядаємо ті чи інші варіанти наших спільних оборонних та політичних дій. Так і цього разу. Змістовна розмова. Додає впевненості в нашому руху до перемоги України.

Була зустріч і з паном Канцлером Німеччини Шольцом. Обговорили з Олафом, як можемо прискорити чесний мир для України, як можемо посилити нашу спільну роботу в рамках «Сімки».

Крім того, Володимир Зеленський подякував українським військовим.

«І ще одне. Як і завжди, дякую нашим воїнам! Кожному й кожній, хто захищає українську землю, українське море й українське небо. Впевнений, повернемося з цього візиту з іще більшими можливостями для вас, наші захисники й захисниці! Слава вам – усім, хто в бою заради нашої держави, хто на бойових постах і на бойових завданнях, хто тренує наших воїнів, хто відновлює наших бійців після поранень і хто допомагає нам захищати життя й незалежність. Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою! Слава Україні!», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом. 

Раніше в Офісі президента підтвердили, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.

Теги: економіка незалежність політика Індія Володимир Зеленський Україна президент безпека

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