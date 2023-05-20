Зеленський прибув до Японії

В Японії у Зеленського заплановані важливі зустрічі з партнерами та друзями України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». Про це він повідомив у Telegram.

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«Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим», – написав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський у п'ятницю виступив перед членами Ліги арабських держав у Джідді в Саудівській Аравії.

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В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Раніше в Офісі президента підтвердили, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.