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Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Зеленський та глава МЗС Саудівської Аравії під час зустрічі в Україні
фото: скрін із відео

Український лідер зустрінеться зі Наслідним принцем Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії. Про це він написав у Telegram.

Глава держави виступить на саміті Ліги арабських держав. А також зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні переговори.

«Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими», – написав він.

Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з президентом приїхав Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу.

«Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 лютого Україну вперше за понад 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

Теги: Володимир Зеленський Саудівська Аравія Україна

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