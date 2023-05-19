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Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США – Банкова

glavcom.ua
Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США – Банкова
Єрмак: «З Байденом президент буде зустрічатися найближчими днями»
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський «найближчими днями» планує зустрітися з президентом США Джо Байденом

Президент України Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«З Байденом президент буде зустрічатися найближчими днями. Я думаю, що в деталях буде проговорювати не тільки це питання (винищувачів – «Главком»), а багато інших», – сказав Єрмак

Голова Офісу президента підтвердив, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.

За словами політика, відсьогодні офіційно можна сказати про створення «коаліції винищувачів».

«Це говорить про те, що Україна дуже швидко матиме все необхідне для того, щоб захистити наше українське небо, міста і наших громадян», – додав Єрмак.

Раніше західні медіа з посиланням на неназваних посадовців заявили, що Зеленський особисто прибуде до Японії на саміт «Групи семи». Проте пресслужба РНБО повідомила, що президент України виступить на саміті «Групи семи» онлайн.

Нагадаємо, у межах робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані. 

Теги: Офіс президента Джозеф Байден Володимир Зеленський

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