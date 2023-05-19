Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США – Банкова

Володимир Зеленський «найближчими днями» планує зустрітися з президентом США Джо Байденом

Президент України Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«З Байденом президент буде зустрічатися найближчими днями. Я думаю, що в деталях буде проговорювати не тільки це питання (винищувачів – «Главком»), а багато інших», – сказав Єрмак

Голова Офісу президента підтвердив, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.

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За словами політика, відсьогодні офіційно можна сказати про створення «коаліції винищувачів».

«Це говорить про те, що Україна дуже швидко матиме все необхідне для того, щоб захистити наше українське небо, міста і наших громадян», – додав Єрмак.

Раніше західні медіа з посиланням на неназваних посадовців заявили, що Зеленський особисто прибуде до Японії на саміт «Групи семи». Проте пресслужба РНБО повідомила, що президент України виступить на саміті «Групи семи» онлайн.

Нагадаємо, у межах робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.