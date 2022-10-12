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Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
Байден не бачить сенсу у переговорах із господарем Кремля 
фото з відкритих джерел

Пєсков заявляє, буцімто РФ не має інтересу у перемовинах із США. Однак їм ніхто цього й не пропонує

Росія та США поки «не висували жодних ініціатив щодо організації двосторонньої зустрічі» кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання щодо можливості переговорів главами країн, пишуть російські ЗМІ.

Напередодні американський президент повідомив, що не бачить сенсу у переговорах із Путіним. Водночас Байден готовий обговорювати з Москвою долю ув'язнених американців, наприклад, баскетболістки Брітні Грайнер.

«Наскільки мені відомо, ні від російської, ні від американської сторони будь-яких ініціатив щодо організації двосторонніх контактів на вищому рівні не було», – сказав Пєсков.

Напередодні президент США в інтерв'ю CNN сказав, що Путін прорахувався з війною в Україні. За словами Байдена, російський ликтатор розраховував на те, що в Києві його зустрінуть із розкритими обіймами, але припустився прорахунку.

Також хоча президент США заявив, що вважає самого Путіна раціональним, він охарактеризував цілі російськогодиктатора в Україні, які той виклав у гнівній промові, розв'язуючи війну в лютому, безглуздими. 

Нагадаємо, 11 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом.

До слова, заяви глави МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова про те, що Москва готова до переговорів із Заходом, є нічим іншим, як «позерством». Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

10 жовтня президент Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом.

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Теги: президент путін Джозеф Байден

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