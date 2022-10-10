Зеленський поговорив з Байденом: перші подробиці

Головною темою обговорення була ППО

Президент Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це глава держави повідомив в Telegram.

Зеленський розповів, що головною темою обговорення була ППО.

«Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на ГА ООН», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.