20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души

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Черно-белую фотографию можно назвать историческим видом фотографии, ведь до появления цветной именно черно-белая фотография доминировала более 100 лет. Несмотря на свой возраст, она все равно остается востребованной и популярной.

Пока цветная фотография отвлекает внимание яркими красками, монохромная приковывает взгляд характером, эмоциями, мыслями.

Представляем вам 20 невероятных черно-белых кадров.

Джерело: BigPicture