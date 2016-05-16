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    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души

    • Сьогодні, 10:25
    • Розсилка

    Черно-белую фотографию можно назвать историческим видом фотографии, ведь до появления цветной именно черно-белая фотография доминировала более 100 лет. Несмотря на свой возраст, она все равно остается востребованной и популярной.

    Пока цветная фотография отвлекает внимание яркими красками, монохромная приковывает взгляд характером, эмоциями, мыслями.

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    1 з 20
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    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души
    20 черно-белых кадров, в которых фотографы оставили частичку души

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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