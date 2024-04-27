Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня

У суботу вночі в низці областей очікуються дощі

27 квітня в Україні буде мінлива хмарність. Вдень опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу вночі у більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, у східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі. На решті території вдень в Україні без опадів

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 5-10° тепла. У західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°). У південно-східній частині вночі 11-16°.

Вдень переважно очікується 15-20° тепла. На сході та південному сході країни температура підніметься до 21-26° тепла.

На Київщині мінлива хмарність. Очікується невеликий дощ вночі, вдень без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 5-10° тепла вночі та 15-20° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла вночі та 16-18° тепла вдень.