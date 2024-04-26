Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони

У кожній з груп захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні чоловіки

Деякі чоловіки будуть придатними для служби в ТЦК, за окремими спеціальностями або для виконання специфічних завдань

В Україні чоловіки придатні за здоров'ям для військової служби поділятимуться на чотири категорії. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Як зазначила посадовиця, придатні чоловіки ділитимуться на:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу);

придатні для виконання специфічних завдань.

За словами Сухорукової, у квітні Міноборони спільно з Командуванням Медичних Сил запустили на погодження зміни до наказу МОУ №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України».

Над редакцією змін працювали Міноборони, Командування Медичних Сил, Міністерство охорони здоров’я, експерти у сфері охорони здоров’я та громадськість. Там умови наказу №402 прописані детальніше.

Посадовиця каже, захворювання прив’язані до МКХ-10 і описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань. Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

«Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець – придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Йдеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобов’язаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції», – наголосила вона.

Як повідомлялося, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Раніше стало відомо, що українці, які мали статус обмежено придатних, можуть бути мобілізовані до бойових підрозділів.

До слова, Україна не розраховує мобілізувати велику кількість людей через введення обов'язкового проходження військово-лікарської комісії для людей, які після початку повномасштабного вторгнення здобули другу та третю групу інвалідності.