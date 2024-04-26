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Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
Шепетівський ремонтний завод входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України
фото: glavcom.ua

Одна із співробітниць зізналася: привласнила комплектуючі до вогнепальної зброї

Під час повномасштабного вторгнення службові особи ТОВ «Шепетівський ремонтний завод» (Хмельницька область, входить до державного «Укроборонпром») привласнювали комплектуючі до військової техніки та озброєння з метою подальшого їх продажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, яке проводять слідчі обласної поліції, у махінаціях фігурують четверо працівників оборонного підприємства у змові з цивільними особами. Під час допиту як свідка одна з працівниць шепетівського заводу зізналася: час від часу виносила з підприємства комплектуючі до вогнепальної зброї та озброєння, які передавала іншим особам для продажу.

Шепетівський ремонтний завод – державне підприємство оборонно-промислового комплексу України, основним напрямком діяльності якого є ремонт систем реактивно-артилерійського озброєння. Входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України.

Безпосередньо у цієї жінки правоохоронці виявили три мушководи до гвинтівки Мосіна; 27 металевих йоржиків для чистки ствола нарізної зброї калібра 7,62 мм та 5,45 мм; прицільну планку для АК-74; 203 металеві викрутки для комплекту пеналу АК-74; 104 металеві протирки для ствола АК-74; дві деталі для спускового механізму невстановленої зброї. Наразі вказане майно арештовано.

В інших фігурантів слідство відшукало чеки «Нової пошти», банківські картки, мобільні телефони та готівку.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу («Привласнення чужого майна, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану»). Санкція статті – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Як повідомляв «Главком», на Хмельниччині слідчі обласної поліції розслідують кримінальне провадження, де фігурує керівництво 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ. Протягом квітня-грудня 2023 року командир інженерної бригади полковник використовував п’ятьох підлеглих-військових на будівництві будинку свого тестя. При цьому безкоштовну працю солдатів на паперах було оформлено як «виконання завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ)». За це вояки отримували з бюджету по 30 тис. грн щомісячно. Як підрахувало слідство, внаслідок незаконних дій втрати бюджету склали 1,2 млн грн.

Як відомо, в Україні триває 793-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: війна Укроборонпром суд озброєння завод

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