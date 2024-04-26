Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго

Згідно з повідомленням, екстрену електроенергію брали лише на початку доби (в нічні та ранкові години) – з Польщі та Румунії

Завдяки зниженню споживання електроенергії та активній роботі сонячних електростанцій 25 квітня Україна змогла мінімузвати обсяг аварійної допомоги з імпортом електроенергії від сусідніх європейських країн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

«Завдяки зниженню споживання та сонячній погоді (відповідно активній роботі СЕС) минулої доби до енергосистеми України залучався значно менший обсяг аварійної допомоги, ніж в інші дні», – заявили в Міненерго.

Згідно з повідомленням, екстрену електроенергію брали лише на початку доби (в нічні та ранкові години) – з Польщі та Румунії.

«Загальний обсяг аварійного постачання склав близько 1% від добового споживання», – зазначили в міністерстві.

Також повідомляється, що 26 квітня потреби споживачів в електроенергії покриває власна генерація та комерційний імпорт. Нагадаємо, після масштабних обстрілів ТЕС та ГЕС України в кінці березня та на початку квітня робота станцій сонячної генерації дозволяє зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі, що допомагає запобігти або ж мінімізувати відключення електроенергії в регіонах країни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.