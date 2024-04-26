Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні

Організатори концерту провели історичні паралелі виступу Хору імені Верьовки з гастролями хору Кошиця в США сто років тому

Національний академічний хор Верьовки виступив перед американскими сенаторами та конгрессменами у Вашингтоні перед голосуванням за пакет допомоги Україні у Конгресі у квітні. Про це розповіли організатори події під час прес-конференції в Укрінформі.

«Культурна дипломатія є потужним інструментом впливу України в США. Національний академічний хор Верьовки підкорив Вашингтон», – про це сказав конгресмен Джим Слеттері радник голови ПАТ «Укрінком» та лобіст українсько-американських відносин під час прес-конференції в Укрінформу 24 квітня.

Концерт хору Верьовки в США відбувся в концертному залі Кенеді у Вашингтоні якраз перед голосуваннями за законопроекти щодо фінансової допомоги Україні. Концерт відвідали американські сенатори та конгресмени.

«Концерт продемонстрував величезну силу культурної дипломатії, зміцнюючи імідж України та партнерство зі світовим співтовариством, зокрема зі Сполученими Штатами, на тлі триваючої війни. Разом з цим – культурне самовираження може подолати міжнародні розриви та сприяти солідарності. Виступ хору у Вашингтоні отримав високу оцінку в середовищі політичного істеблішменту США, транслюючи американцям ідею стійкості української нації та культурного багатство України», – наголосив Джим Слеттері.

Конгресмен Слеттері вже 31 раз відвідує Україну і зазначив, що «поєднання традиційної української музики та сучасних елементів – це засіб та інструмент культурної дипломатії. Гастролі хору допомогли підвищити впізнаваність України та сприяли міжнародному культурному обміну».

Сергій Позняк, голова Асоціації ветеранів України, військовий, зазначив, що Україна гідна того, щоби весь світ знав про її культуру та внесок в глобальну культуру. «Весь цивілізований світ має знати українську культуру», – зазначив він.

Організатори концерту фонд «Сила Єдності» та Peace Committee of Ukraine провели історичні паралелі виступу Хору імені Верьовки з гастролями хору Кошиця в США сто років тому. Однією з найважливіших подій був саме виступ хору Олександра Кошиця в Нью-Йорку в 1922 році. Тут уперше виконали «Щедрик» Леонтовича, маленьке українське диво, яке розійшлося по всіх континентах. 5 жовтня 1922 року «Щедрик» вперше виконано на концерті в Карнеґі-хол у Нью-Йорку.