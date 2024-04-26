Головна Новини
search button user button menu button

Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Виступ колективу у Вашингтоні
скріншот з відео

Організатори концерту провели історичні паралелі виступу Хору імені Верьовки з гастролями хору Кошиця в США сто років тому

Національний академічний хор Верьовки виступив перед американскими сенаторами та конгрессменами у Вашингтоні перед голосуванням за пакет допомоги Україні у Конгресі у квітні. Про це розповіли організатори події під час прес-конференції в Укрінформі.

«Культурна дипломатія є потужним інструментом впливу України в США. Національний академічний хор Верьовки підкорив Вашингтон», – про це сказав конгресмен Джим Слеттері радник голови ПАТ «Укрінком» та лобіст українсько-американських відносин під час прес-конференції в Укрінформу 24 квітня.

Концерт хору Верьовки в США відбувся в концертному залі Кенеді у Вашингтоні якраз перед голосуваннями за законопроекти щодо фінансової допомоги Україні. Концерт відвідали американські сенатори та конгресмени.

«Концерт продемонстрував величезну силу культурної дипломатії, зміцнюючи імідж України та партнерство зі світовим співтовариством, зокрема зі Сполученими Штатами, на тлі триваючої війни. Разом з цим – культурне самовираження може подолати міжнародні розриви та сприяти солідарності. Виступ хору у Вашингтоні отримав високу оцінку в середовищі політичного істеблішменту США, транслюючи американцям ідею стійкості української нації та культурного багатство України», – наголосив Джим Слеттері.

Конгресмен Слеттері вже 31 раз відвідує Україну і зазначив, що «поєднання традиційної української музики та сучасних елементів – це засіб та інструмент культурної дипломатії. Гастролі хору допомогли підвищити впізнаваність України та сприяли міжнародному культурному обміну».

Сергій Позняк, голова Асоціації ветеранів України, військовий, зазначив, що Україна гідна того, щоби весь світ знав про її культуру та внесок в глобальну культуру. «Весь цивілізований світ має знати українську культуру», – зазначив він.

Організатори концерту фонд «Сила Єдності» та Peace Committee of Ukraine провели історичні паралелі виступу Хору імені Верьовки з гастролями хору Кошиця в США сто років тому. Однією з найважливіших подій був саме виступ хору Олександра Кошиця в Нью-Йорку в 1922 році. Тут уперше виконали «Щедрик» Леонтовича, маленьке українське диво, яке розійшлося по всіх континентах. 5 жовтня 1922 року «Щедрик» вперше виконано на концерті в Карнеґі-хол у Нью-Йорку.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: дипломатія Україна Вашингтон концерт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17
Окупанти атакували Україну крилатими ракетами, дронами, балістикою та керованою авіаційною ракетою Х-59
Уночі Україна зазнала комбінованої атаки: чим били окупанти
31 березня, 08:49
Наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків
Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, – Кулеба
2 квiтня, 19:57
Філашкін закликав мешканців евакуюватися у безпечніше місце
Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений
4 квiтня, 18:59
Линів мріє колись поставити вже українську сучасну оперу в одному з провідних театрів світу
Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського
8 квiтня, 11:50
Atacms було включено до березневого пакету військової допомоги Україні на суму в $300 млн
США у березні таємно передали Україні далекобійні Atacms – Reuters
24 квiтня, 20:21
Зеленський заявив, що «без підтримки США у нас не буде жодних шансів на перемогу»
Без допомоги США Україна не має шансів перемогти у війні – Зеленський
16 квiтня, 12:06
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки – Генштаб
16 квiтня, 07:32
Зранку 20 квітня Росія атакувала Україну
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
20 квiтня, 05:05

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
77K
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
25K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
23K
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
14K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
11K
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля

Новини

Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Сьогодні, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 26 квітня
Сьогодні, 05:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua