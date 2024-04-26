Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід

Організатори заходу запросили представника Московського патріархату, у ПЦУ назвали цей крок «дивним»

26 квітня в Ужгороді відбувся молитовний сніданок з представниками різних релігійних конфесій, органів державної влади, військовим та громадськими діячами. Не оминули організатори заходу і представників Московської церкви. Це й стало причиною скандалу.

Московську церкву на заході представляв протоієрей Петро Лях

Саме через присутність представників церкви ворожої держави захід вирішили пропустити представники помісної української церкви ПЦУ, а також Мукачівської греко-католицької єпархії. Зокрема єпископ ПЦУ Варсонофій назвав цей крок організаторів «дивним».

«Сьогодні маємо багато питань чому наша Закарпатська єпархія ПЦУ не брала участі в «Закарпатському молитовному сніданку». Відповідаю: ми не вважали за доцільне в час Великого посту та підготовки до великодніх свят брати участь в такому заході, адже ми молимось за мир в Україні постійно і робимо свій вклад в перемогу, в тому числі наданням гуманітарної допомоги біженцям та підтримуючи ЗСУ на волонтерських засадах. А щодо участі представників московського патріархату на цьому «молитовному сніданку» – це «дивний» крок організаторів заходу», – зазначив єпископ.

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Московську церкву на заході мав представляти єпископ Мукачівської єпархії УПЦ МП Феодор, але він не прийшов, прислав замість себе благочинного міста Мукачево – протоієрея Петра Ляха, єпископа Іларія, секретаря єпархії Віктора Місо.

Також захід проігнорував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Серед організаторів заходу народна артистка України, громадська і політична діячка Оксана Білозір

Під час зустрічі було піднесено молитву про захисників і захисниць, медиків та цивільних громадян, родини українських захисників, волонтерів, загиблих Героїв сьогодення. Крім того, оскільки Закарпаття – край багатонаціональний, то молитву «Отче наш» учасники сніданку прочитали на восьми мовах. Про це повідомила пресслужба Закарпатської міської ради.

Молитовний сніданок відбувся з ініціативи заступника голови Закарпатської обласної ради Василя Дем’янчука, куруючої справами обласної ради Мирослави Ливч, народної артистки України, громадської і політичної діячки, координаторки Всеукраїнських жіночих молитовних сніданків Оксани Білозір, мецената, волонтера Андрія Хрипти.

Нагадаємо, Синод єпископів УГКЦ постановив, що Росія не залишає Україні іншого вибору, окрім військового самозахисту.