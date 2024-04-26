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Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
«Отче наш» учасники сніданку прочитали на восьми мовах
фото: пресслужба Закарпатської міської ради

Організатори заходу запросили представника Московського патріархату, у ПЦУ назвали цей крок «дивним»

26 квітня в Ужгороді відбувся молитовний сніданок з представниками різних релігійних конфесій, органів державної влади, військовим та громадськими діячами. Не оминули організатори заходу і представників Московської церкви. Це й стало причиною скандалу.

Московську церкву на заході представляв протоієрей Петро Лях
Московську церкву на заході представляв протоієрей Петро Лях

Саме через присутність представників церкви ворожої держави захід вирішили пропустити представники помісної української церкви ПЦУ, а також Мукачівської греко-католицької єпархії. Зокрема єпископ ПЦУ Варсонофій назвав цей крок організаторів «дивним».

«Сьогодні маємо багато питань чому наша Закарпатська єпархія ПЦУ не брала участі в «Закарпатському молитовному сніданку». Відповідаю: ми не вважали за доцільне в час Великого посту та підготовки до великодніх свят брати участь в такому заході, адже ми молимось за мир в Україні постійно і робимо свій вклад в перемогу, в тому числі наданням гуманітарної допомоги біженцям та підтримуючи ЗСУ на волонтерських засадах. А щодо участі представників московського патріархату на цьому «молитовному сніданку» – це «дивний» крок організаторів заходу», – зазначив єпископ.

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Московську церкву на заході мав представляти єпископ Мукачівської єпархії УПЦ МП Феодор, але він не прийшов, прислав замість себе благочинного міста Мукачево – протоієрея Петра Ляха, єпископа Іларія, секретаря єпархії Віктора Місо.

Також захід проігнорував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Серед організаторів заходу народна артистка України, громадська і політична діячка Оксана Білозір
Серед організаторів заходу народна артистка України, громадська і політична діячка Оксана Білозір

Під час зустрічі було піднесено молитву про захисників і захисниць, медиків та цивільних громадян, родини українських захисників, волонтерів, загиблих Героїв сьогодення. Крім того, оскільки Закарпаття – край багатонаціональний, то молитву «Отче наш» учасники сніданку прочитали на восьми мовах. Про це повідомила пресслужба Закарпатської міської ради.

Молитовний сніданок відбувся з ініціативи заступника голови Закарпатської обласної ради Василя Дем’янчука, куруючої справами обласної ради Мирослави Ливч, народної артистки України, громадської і політичної діячки, координаторки Всеукраїнських жіночих молитовних сніданків Оксани Білозір, мецената, волонтера Андрія Хрипти.

Нагадаємо, Синод єпископів УГКЦ постановив, що Росія не залишає Україні іншого вибору, окрім військового самозахисту. 

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Теги: Закарпаття Московська церква в Україні церква УГКЦ ПЦУ

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