Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч

Російські загарбники поцілили по території психіатричної лікарні в Харкові

У ніч на 27 квітня окупанти вдарили по Харкову. У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтопереробний завод. У Дніпрі лунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Харків

У ніч на 27 квітня російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поціливши по території психіатричної лікарні. Унаслідок атаки одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300, повідомляє поліція Харківщини. На місці влучань – вирви у понад десять метрів завглибшки.

Унаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.

Вибухи в Дніпрі

У ніч на 27 квітня в низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Вибух було чути в районі міста близько п'ятої ранку. Перед тим фіксувався рух ворожих ракет у напрямку Дніпра.

Місцеві пабліки Дніпра повідомляють про те, що над містом піднявся дим.

З деяких районів міста вже надходять скарги на перебої з водопостачанням та електроенергією.

Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї

У ніч на 27 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. За інформацією губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах.

«Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць – постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БпЛА», – написав він.

Як повідомляють російські пабліки, близько 5:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю прогриміли вибухи. Зафіксовані влучання й пожежа на нафтопереробному заводі.

Пізніше голова Слов'янського району Краснодарського краю підтвердив атаку БпЛА на місцевий НПЗ і додав, що пошкоджено ректифікаційну колону.

Окрім цього, за інформацією місцевих мешканців, у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано Ільський НПЗ. Після атаки БпЛА на заводі виникла пожежа, вона вже майже загашена.

Німецькі винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Німецькі винищувачі Eurofighter піднімалися у повітря для перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем.

Російський літак Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після фіксації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.

Після того, як російський Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Байден відповів на пропозицію Трампа щодо проведення дебатів

Президент США Джо Байден відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати.

«Я буду дебатувати. Я не знаю, коли, але я буду радий з ним (з Трампом – ред.) дебатувати», – сказав він в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

Ця заява стала найчіткішим висловлюванням Байдена щодо перспективи президентських дебатів напередодні виборів, які відбудуться в листопаді цього року.

Раніше цього місяця радники кампанії Трампа надіслали листа до незалежної комісії, яка зазвичай санкціонує такі заходи, із закликом прискорити графік дебатів, а також провести більше, ніж три раунди дебатів, та розпочати їх на початку передвиборчого циклу.

Як пише Reuters, у таборі Байдена занепокоєні тим, що Трамп не дотримуватиметься правил, встановлених комісією, а деякі радники президента кажуть, що не хотіли б просувати конкурента, коли на одній сцені з ним опиниться чинний очільник Білого дому.