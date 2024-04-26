Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії

Це вже друге випробування зброї цього року. Ракети мають дальність від 40 до 60 кілометрів.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нової ракетної системи, яка може посилити здатність Пхеньяну атакувати Сеул і стати зброєю, яку він намагається продати Росії для війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню зі снарядами від нового виробника зброї. Це може внести «стратегічні зміни в артилерійські сили Корейської народної армії», заявляють у КНДР.

Це вже друге випробування зброї цього року. Ракети мають дальність від 40 до 60 кілометрів. Фото з попереднього випробування в лютому показують, що ракети були випущені з мобільної пускової установки з 22-трубною конфігурацією.

«Північна Корея може зробити весь район Сеула зоною свого полігону, якщо ці ракети випустять з лінії фронту», ‒ сказав Ян Ук, науковий співробітник Сеульського Інституту політичних досліджень Асан.

«Це може мати значення на експортному ринку, скажімо, для Росії, і це може бути корисною зброєю для війни в Україні», ‒ сказав він.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік заявив, що нещодавні випробування зброї під наглядом Кіма могли бути частиною демонстрації перед експортом зброї до Росії для використання очільником росіян Володимиром Путіним у війні проти України.

Нагадаємо, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин відвідав танкову частину Корейської народної армії. Під час візиту глава країни також закликав бронетанкові війська посилити підготовку до можливих бойових дій на тлі напруженості у відносинах із Південною Кореєю.

«Диктатор високо оцінив 105-ту бронетанкову дивізію як зразок для всієї своєї армії «у боротьбі, що триває... за завершення підготовки до війни». Він також віддав розпорядження щодо покращення бойової підготовки підрозділу та модернізації його обладнання», – йдеться у публікації.

На фотографіях, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, як Кім розмовляє з офіцерами на спостережному посту, а танки з прапорами Північної Кореї рухаються по землі, принаймні на одному них є табличка з написом: «Знищіть загарбників США, які є затятими ворогами корейського народу!».

Є побоювання, що Північна Корея може ще більше посилити тиск у рік виборів як у Сполучених Штатах, так і в Південній Кореї, додають журналісти Independent.

Як пише видання, більшість аналітиків досі сумніваються, що Кім Чен Ин справді готується до війни, офіційні особи Південної Кореї підняли ймовірність менших провокацій у прикордонних регіонах, включаючи спірний західний морський кордон між Кореями, який був місцем кривавих сутичок в останні роки.

Раніше повідомлялося, очільник КНДР Кім Чен Ин особисто протестував лінійний танк нового типу. Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї. Зазначається, що це сталося в рамках змагання екіпажів бойових машин.