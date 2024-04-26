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Залужний уперше за довгий час засвітився на фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
фото: Марина Шашкова/Facebook

Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні

Звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний вперше за довгий час засвітився у соцмережах. Фото із ним опублікувала журналістка Марина Шашкова. 

Залужний уперше за довгий час засвітився на фото фото 1

«Відпускаєте нас в Британію?», – підписала знімок журналістка.

На фото Залужний традиційно усміхнений. Помітно, що колишній головнокомандувач дещо змінив зачіску. 

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Нагадаємо, що 7 березня 2024 року Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

До слова, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

19 квітня ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» британський експерт з міжнародної політики Джеймс Шерр радить президенту Володимиру Зеленському вчасно піти з посади, аби залишитися в історії, а колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному не висуватися у президенти. 

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Теги: Валерій Залужний

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