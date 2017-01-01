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    20 неподражаемых гениев маскировки в мире живой природы

    • Сьогодні, 17:03
    • Розсилка

    Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию.

    Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы?

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    Ответ эволюции – маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.

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    Листохвостый геккон.
    Лягушка вида Theloderma corticale.
    Заяц-беляк.
    Цветочный паук.
    Техасский гремучник.
    черепаха
    моль
    Североамериканская совка.
    Морской конёк-тряпичник.
    бабочка
    Осьминог.
    Хамелеон вида Calumma gastrotaenia.
    Дымчатый лягушкорот.
    Ягуар.
    Морской конёк.
    Нимфалида вида Kallima inachus.
    Бородавчатка.
    Паук-герсилиида.
    Трубкорыл.
    Кузнечик.
    20 неподражаемых гениев маскировки в мире живой природы

    Джерело: ФотоТелеграф

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