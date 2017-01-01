20 неподражаемых гениев маскировки в мире живой природы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию.

Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы?

Ответ эволюции – маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.

Джерело: ФотоТелеграф