Автор знаменитого постера Обамы представил серию протестных плакатов против Трампа

Противники новоизбранного президента уже готовятся использовать их во время массовых протестов в Вашингтоне, запланированных на 20 января.

Американский художник и дизайнер Шепард Фейри, известный как автор наиболее узнаваемого предвыборного постера Барака Обамы «Hope», представил серию протестных плакатов для использования во время инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, пишет The Verge.

Деньги на реализацию проекта Фейри и еще два художника — Джессика Сабогал и Эрнесто Йерена — собирали на краудфандинговой платформе Kickstareter: в общей сложности им удалось выручить более $1 миллиона.

Ожидается, что в пятницу, 20 января, когда в Вашингтоне будет проходить церемония вступления в должность главы государства, на протесты выйдут около миллиона человек — Фейри планирует распространять плакаты среди участников митинга. Один из постеров художники также хотят опубликовать в завтрашнем номере газеты Washington Post — для этого они выкупили в ней одну из полос.

Кроме того, от имени каждого, кто пожертвовал от $5 на реализацию проекта, в Белый дом будут отправлены открытки с изображениями протестных плакатов.