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Глава Пентагона оголосив, коли в Україну почнуть прибувати перші F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Пентагона оголосив, коли в Україну почнуть прибувати перші F-16
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи»

Перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року разом з пілотами, яки пройшли навчання та обслуговуючим персоналом. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі «Рамштайн».
Як зазначив Остін, за останні два роки члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

«Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет», – сказав очільник Пентагону.

За його словами, цього року в Україну почнуть прибувати перші винищувачі F-16.

«Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи», – заявив Остін.

Як  повідомлялося, сьогодні, 26 квітня союзники України зберуться на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет Atacms та снарядів.

Зокрема, ключовою темою зустрічі стане подолання наслідків затримки надання Україні американської допомоги. Раніше повідомлялося, що «Рамштайн» мав відбутися наприкінці тижня.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.

Нагадаємо, Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.

Теги: Ллойд Остін винищувач

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