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    Бруклин Бекхэм, Джейден Смит и еще 6 ослепительно красивых сыновей звезд

    • Сьогодні, 10:22
    • Розсилка

    Когда фраза «весь в отца» звучит как лучший комплимент

    В мире моды и кино, где высшими ценностями считаются красота и молодость, подросшие дети суперзвезд — сами в каком-то смысле суперзвезды.

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    Ничего удивительного: всем хочется еще раз вглянуть на юного кумира или злорадно констатировать, что природе иногда тоже нужно отдыхать. И, что греха таить, на этом любопытстве к чужим осинкам и апельсинкам можно неплохо заработать — об этом знают и подростки со звучными фамилиями, и их звездные родители, и боссы модных брендов, бдительно следящие, что и кто собирает больше всего лайков в «Инстаграме». Снискал любовь миллениалов? Получи гонорар и добро пожаловать на подиум — и сногсшибательной походки не нужно, достаточно только красоты и харизмы. К счастью для всех, у юношей из нашей подборки с лихвой и того, и другого.

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    21-летний Габриэл Кейн — старший сын звезды фильмов «Нефть» и «Банды Нью-Йорка» Дэниела Дей-Льюиса и французской актрисы Изабель Аджани. Оба его родителя — актеры-«тяжеловесы»: Дэниел стал единственным в истории «Оскара» актером, получившим три статуэтки за главные мужские роли, а на счету Изабель рекорд в пять премий «Сезар». Но даже несмотря на это (a может быть, именно поэтому) самого юношу карьера в кино не прельщает — модных съемок в его портфолио куда больше. Недавно Габриэл заключил контракт с модельным агентством IMG, поэтому карьерные перспективы у него самые радужные.
    17-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов уже полноправный и самостоятельный герой «звездных» хроник — из-за громкой фамилии, эффектной внешности и, отчасти, из-за яркого романа с актрисой Хлоей Грейс Морец, над окончанием которого плакали и его, и ее поклонники. В отличие от младших братьев, почти с пеленок снимающихся для модных брендов, Бруклин мечтает оказаться по другую сторону объективов — юноша уже снял рекламный ролик для Burberry и выпустил альбом фотографий What I See.
    Сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера пока остается в тени своей эффектной младшей сестры Кайи, но мы уверены, это ненадолго — за плечами Пресли уже две фотосессии для CR Fashion Book и Vogue и показ Dolce & Gabbana. Впрочем, 17-летний подросток и не грезит о карьере модели, предпочитая позированию перед камерой мотоспорт и серфинг.
    Высоченный и худой сын экс-Джеймса Бонда Пирса Броснана очаровал сначала Эди Слимана, а потом и весь модный мир: в 2014 году Дилан стал одним из рекламных лиц Saint Laurent, а сразу после — желанным гостем всех светских вечеринок. Впрочем, жизнь юноши складывается не только из модных показов и тусовок. В ней нашлось место и для практики в Сенате США, и для учебы на факультете кино в одном из колледжей Лос-Анджелеса.
    Еще один любимец Эди Слимана — 21-летний сын Вэла Килмера Джек. Он уже активно снимается в кино (причем, как с уважением поговаривают в Голливуде, все кастинги он проходил без протекции именитого отца), но пару лет назад выкроил в съемочном графике несколько дней на съемку в рекламной кампании Saint Laurent. А потом вернулся к актерской карьере — в 2017 году на экраны должен выйти триллер «Хантсвилль» с его участием.
    К своим 18 годам Джейден Смит умудрился обскакать большинство своих именитых сверстников: в его послужном списке девять ролей, причем в коммерческих фильмах, а не в авторских короткометражках, бессчетное количество съемок для модного глянца и рекламная кампания женской (!) коллекции Louis Vuitton. Нет, мы не перепутали его с младшей сестрой Уиллоу — дело в том, что Джейден из числа тех ультрасовременных модников, которые не видят разницу между мужской и женской одеждой. «Я чувствую, что людей часто смущают гендерные нормы. Но я не вижу различий. Я не понимаю, что такое «мужская одежда» или «женская одежда», я просто вижу испуганных людей и людей, которые чувствуют себя комфортно», — пояснил он журналистам британского GQ.
    Легко сделать карьеру модели, когда ты высок, строен и как две капли воды похож на молодого Джуда Лоу. А если ты при этом сын Джуда Лоу — еще легче. И, признаемся честно, мы не можем осуждать 20-летнего Рафферти за то, что он тернистому пути, скажем, кардиолога предпочел быстрый взлет по модельной карьерной лестнице. Во‑первых, он красивый. Во‑вторых, чем старше становится наследник британского денди, тем он красивее.
    Мы вряд ли бы узнали, какой красавчик подрастает у Гэри Олдмена, если бы не друг детей Эди Слиман, вытащивший его на показ Saint Laurent сред прочих звездных отпрысков, и не Инстаграм. Судя по которому, кстати, Чарли Олдмен — один из немногих честных джетсеттеров, который даже не пытается делать вид, что снимается в кино или учится в университете на юриста: слишком очевидно, что 18-летний юноша предпочитает снимать, а не позировать.
    Бруклин Бекхэм, Джейден Смит и еще 6 ослепительно красивых сыновей звезд

    Джерело: graziamagazine.ru

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