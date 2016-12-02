Бруклин Бекхэм, Джейден Смит и еще 6 ослепительно красивых сыновей звезд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда фраза «весь в отца» звучит как лучший комплимент

В мире моды и кино, где высшими ценностями считаются красота и молодость, подросшие дети суперзвезд — сами в каком-то смысле суперзвезды.

Ничего удивительного: всем хочется еще раз вглянуть на юного кумира или злорадно констатировать, что природе иногда тоже нужно отдыхать. И, что греха таить, на этом любопытстве к чужим осинкам и апельсинкам можно неплохо заработать — об этом знают и подростки со звучными фамилиями, и их звездные родители, и боссы модных брендов, бдительно следящие, что и кто собирает больше всего лайков в «Инстаграме». Снискал любовь миллениалов? Получи гонорар и добро пожаловать на подиум — и сногсшибательной походки не нужно, достаточно только красоты и харизмы. К счастью для всех, у юношей из нашей подборки с лихвой и того, и другого.

Джерело: graziamagazine.ru