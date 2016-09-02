Что носить этой весной: 5 главных трендов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы еще не знаете, что носить этой весной - мы вам подскажем

Будуар

Платья в бельевом стиле – главный тренд сезона. Струящийся шелк, полупрозрачный шифон и сексуальное кружево появились в коллекциях Givenchy, Rochas, Céline и Chloé и полюбились модницам со всего мира. Излишнюю откровенность наряда компенсирует строгий блейзер или пальто oversize.

Деним

Мода на грубый деним – результат повального увлечения 90-ми. Джинсы-клеш, комбинезоны, блузы и юбки из денима появились в коллекциях даже таких консервативных марок, как Sonia Rykiel и Chanel. Для баланса дополните образ туфлями-лодочками и белой блузой с бантом и вы будете уместны не только на совещании в офисе, но и вечером на коктейле.

Сияние

Пайетки, люрекс, аппликация, ламе – сиять снова уместно в любое врем дня и ночи. Блестящие наряды уравновешивайте естественным макияжем и простой укладкой.

Бахрома

Образы хиппи 60-х нашли свое воплощение в стильных аксессуарах с бахромой. Кожа и замша натуральных оттенков – главные признаки идеальной сумки этого сезона.