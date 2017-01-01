Что происходит за кулисами. Откровенные селфи стриптизерш
- Сьогодні, 11:42
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Розсилка
Первые снимки полуобнаженных девушек из гримерок клубов для взрослых были опубликованы в блоге в октябре 2011
Благодаря автору анонимного Tumblr-блога Stripper Locker Room мир узнал, что же происходит за кулисами одной из самых чувственных профессий.
Девушки делают бесстыдные снимки, которые превосходят любые фантазии мужчин.
Они любят фотографироваться с подружками-коллегами и ходить в костюмах, минимально прикрывающих их прелести, не только на сцене.
Первые снимки полуобнаженных девушек из гримерок клубов для взрослых были опубликованы в блоге в октябре 2011.
За несколько лет была собрана коллекция из тысяч снимков, большую часть которых составляют одиночные или массовые селфи.
Джерело: Gazeta.ua