Что происходит за кулисами. Откровенные селфи стриптизерш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первые снимки полуобнаженных девушек из гримерок клубов для взрослых были опубликованы в блоге в октябре 2011

Благодаря автору анонимного Tumblr-блога Stripper Locker Room мир узнал, что же происходит за кулисами одной из самых чувственных профессий.

Девушки делают бесстыдные снимки, которые превосходят любые фантазии мужчин.

Они любят фотографироваться с подружками-коллегами и ходить в костюмах, минимально прикрывающих их прелести, не только на сцене.

Первые снимки полуобнаженных девушек из гримерок клубов для взрослых были опубликованы в блоге в октябре 2011.

За несколько лет была собрана коллекция из тысяч снимков, большую часть которых составляют одиночные или массовые селфи.

Джерело: Gazeta.ua