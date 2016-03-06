Дамы в красном: депутатши провластной фракции сегодня оделись в яркое

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Фото: Станіслав Груздєв Оксана Билозир, Ольга Червакова и Наталья Новак

Народные избранницы от БПП сегодня предстали в нарядах одного цвета

На заседание Верховной Рады Украины сегодня, 17 марта, депутаты от фракции «Блок Петра Порошенка» Ольга Червакова, Оксана Билозир и Наталья Новак пришли в нарядах красного цвета.

Таким образом, народные избранницы решили отметить годовщину столетия Украинской революции 1917 года, которую сегодня отмечают в стране.

Ольга Червакова и Оксана Билозир оделись в красные платья практически одного оттенка, Наталья Новак предпочла красный костюм в офисном стиле.