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    Дамы в красном: депутатши провластной фракции сегодня оделись в яркое

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    Оксана Билозир, Ольга Червакова и Наталья Новак
    Фото: Станіслав Груздєв
    Оксана Билозир, Ольга Червакова и Наталья Новак

    Народные избранницы от БПП сегодня предстали в нарядах одного цвета

    На заседание Верховной Рады Украины сегодня, 17 марта, депутаты от фракции «Блок Петра Порошенка» Ольга Червакова, Оксана Билозир и Наталья Новак пришли в нарядах красного цвета.

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    Таким образом, народные избранницы решили отметить годовщину столетия Украинской революции 1917 года, которую сегодня отмечают в стране.

    Ольга Червакова и Оксана Билозир оделись в красные платья практически одного оттенка, Наталья Новак предпочла красный костюм в офисном стиле. 

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    Народные депутаты Оксана Билозир, Ольга Червакова и Наталья Новак (слева направо)
    Народные депутаты Ольга Червакова и Оксана Билозир (слева направо)
    Народный депутат Оксана Билозир одела красное платье с ажурной вставкой
    Народные депутаты Ольга Червакова и Оксана Билозир (слева направо)
    Народные депутаты Ольга Червакова и Оксана Билозир (слева направо)
    Дамы в красном: депутатши провластной фракции сегодня оделись в яркое
    Фото: Станіслав Груздєв

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