Дамы в красном: депутатши провластной фракции сегодня оделись в яркое
- Сьогодні, 15:35
-
Розсилка
Фото: Станіслав Груздєв
Оксана Билозир, Ольга Червакова и Наталья Новак
Народные избранницы от БПП сегодня предстали в нарядах одного цвета
На заседание Верховной Рады Украины сегодня, 17 марта, депутаты от фракции «Блок Петра Порошенка» Ольга Червакова, Оксана Билозир и Наталья Новак пришли в нарядах красного цвета.
Читайте також
Таким образом, народные избранницы решили отметить годовщину столетия Украинской революции 1917 года, которую сегодня отмечают в стране.
Ольга Червакова и Оксана Билозир оделись в красные платья практически одного оттенка, Наталья Новак предпочла красный костюм в офисном стиле.