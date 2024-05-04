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Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
В довгостроковій перспективі паводки на Південному Уралі з року в рік будуть дедалі руйнівнішими, як і наслідки від них
фото: Stringer/REUTERS

Екологи впевнені, що в місцеву річку Тобол потрапив розчинений уран

Російські екологи б'ють на сполох через руйнівні наслідки повені. На їх думку, існує висока ймовірність забруднення води небезпечними речовинами, що спричинить зростання онкологічних захворювань у населення. Про це повідомляє DW. 

Спеціалісти наголошують: повінь могла торкнутися низки небезпечних об'єктів. Вони вказують, зокрема, на затоплені старі уранові родовища у Курганській області та Південний шлаковідвал у Новотроїцьку Оренбурзької області. Тим часом російська влада та держструктури заперечують катастрофічні наслідки повені, звинувачуючи екологів у дезінформації.

У зоні підтоплення опинилися кілька промислових об'єктів

Ще в 2022 році у Оренбурзькому університеті розглядали сценарії техногенних катастроф. Побоювання були пов'язані з тим, що в області функціонують 27 хімічно небезпечних об'єктів. Зокрема, дослідники згадали у своїй доповіді про можливість руйнування резервуарів із токсичними відходами.

Екологічний проєкт «Земля стосується кожного» звернув увагу на те, що під водою через паводок опинився Південний шлаковідвал у Новотроїцьку. Місцеве металургійне підприємство складає там виробничі відходи із високою концентрацією важких металів. Екологи побоюються, що шкідливі речовини могли опинитися у водних ресурсах, а отже, становлять небезпеку для місцевої природи та живих істот.

Паводок дістався уранових свердловин у Курганській області

Значно серйозніша ситуація, на думку екологів, може у Звіриноголівському районі Курганської області, де у квітні під воду пішла частина старих уранових свердловин, у яких можуть утримуватися радіоактивні речовини. Підтвердженням їх слів стали супутникові знімки, відео та розповіді свідків із регіону.

Карта зони можливого підтоплення, де знаходяться старі уранові свердловини, опублікована урядом Курганської області
Карта зони можливого підтоплення, де знаходяться старі уранові свердловини, опублікована урядом Курганської області
фото: kurgan-city.ru

Йдеться про експериментальні роботи, що проводилися ще в радянські часи на урановому родовищі «Добровільне», які були зупинені і визнані небезпечними саме через паводкові води, сказав, зокрема, екс-глава штабу Навального в Курганській області, фізик і еколог Олексій Шварц. Це був пробний видобуток урану середини 80-х років, додав фізик-ядерник Андрій Ожаровський.

Радіоактивні частинки можуть потрапити до міської питної води

На підставі наявних свідчень екологи впевнені, що в річку Тобол потрапив розчинений уран. Річка – головне джерело води для тисяч людей, а очисні споруди не здатні захистити воду від радіактивних частинок, каже Ожаровський: «Якщо людина отримає радіоактивні речовини з водою або їжею, то для когось це може виявитися останньою краплею, яка викликає захворювання».

Олексій Шварц пояснює, що для вимірювання ступеня забруднення води радіоактивними частинками необхідні складні та трудомісткі заходи: «Воду потрібно випарувати, осад пропустити через спектрограф та інше. Це здатна зробити тільки лабораторія «Росатому». Однак Шварц сумнівається, що держкорпорація проводитиме такий вимір робити результати публічними: «Він («Росатом» - ред.) ніколи сам проти себе не свідчить».

Ще 23 квітня компанія «Далур», яка керує родовищем «Добровільне», назвала повідомлення про можливий розлив радіоактивної рідини «навмисною дезінформацією».

Провладні екологи говорять про відсутність важких наслідків

Лояльні російській владі екологи говорять про рядовий характер паводку, який не торкнувся особливо небезпечних об'єктів.

Основну загрозу становлять затоплені цвинтарі, відкриті туалети та інші санітарні зони, вважає член експертної ради комітету Держдуми з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Максим Токарєв. В інтерв'ю виданню «Постньюс» він припустив, що пестициди та гербіциди можуть заразити величезні території, але «очисні заходи»здатні нівелювати тяжкі наслідки.

У свою чергу Олексій Шварц каже, що мовчання більшої частини екологічної спільноти та спроба російської влади «замовчати» проблему нагадують ситуацію з аварією на АЕС у Чорнобилі. Еколог вважає, що в довгостроковій перспективі паводки на Південному Уралі з року в рік будуть дедалі руйнівнішими, як і наслідки від них.

Раніше, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

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Теги: відео населення повінь влада паводок земля

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