Десять гениальных принципов Стива Джобса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня Стиву Джобсу исполнилось бы 62. Основатель одной из самых успешных в мире корпорации Apple, скончался в США после восьми лет борьбы с раком, легендарному бизнес-магнату было всего 56 лет.

За свою почти сорокалетнюю карьеру Гуру Силиконовой Долины Стив Джобс предложил несколько революционных решений, которые изменили облик целой индустрии. Джобс навсегда останется одной из самых заметных личностей в истории IT-технологий.

Сегодня мы вспоминаем, какими принципами руководствовался Стив Джобс в своей работе

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