Девочка выросла: горячие фото дочери Эминема в Instagram

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Хэйли не стремится «постить» истории из своей жизни без передышки

Если бы дочь Эминема - 21-летняя Хэйли Джейд Скотт - захотела стать знаменитой, перед ней наверняка открылись бы все двери. Эффектная внешность - потенциальный гарант модельных контрактов, а связи в шоу-бизнесе отца - залог успешного развития музыкальной карьеры. Еще один возможный вариант - запуск собственного реалити-шоу. Дочь одного из самых популярных рэперов в мире выросла «девчонкой из соседнего двора» - чем не новая история о Золушке?

Впрочем, какими бы то ни было «опциями» собственной раскрутки Хэйли пользоваться не спешит. Долгие годы девушка имела единственный аккаунт в Twitter, который держала закрытым, сторонясь ассоциаций с отцом. Лишь сегодня СМИ удалось узнать о существовании ее страницы в Instagram (@hailiescott1), на которой она хотя и довольно редко, но метко выкладывает новые фото.

Хэйли не стремится «постить» истории из своей жизни без передышки. Вот то немногое, что удалось узнать благодаря Instagram: у Хэйли есть любимая собака, красавчик-бойфренд и статус студентки Государственного Мичиганского университета, куда она поступила с отличием окончив школу.

Напомним, Хэйли Скотт - единственный биологический ребенок Эминема. Матерью Хэйли является Кимберли Скотт, с которой Эминема связывал долгий и запутанный роман. История Эминема и Кимберли Скотт началась в 1989 году, когда они еще были подростками. 16-летняя Кимберли и ее сестра ушли из дома и стали жить с Эминемом и его матерью. Отношения пары длились более 10 лет, прежде чем влюбленные поженились в 1999 году. Правда, через несколько лет супруги оформили развод. К тому времени Эминем успел трижды стать отцом: в 1995 году родилась Хэйли, а позже он удочерил дочь Ким от другого мужчины, Уитни, и дочь сестры Кимберли - Алайну Скотт.

В 2006 году Эминем и Кимберли предприняли вторую попытку быть вместе, они снова официально оформили брак. Однако всего через несколько месяцев союз вновь развалился.