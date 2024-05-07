Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна

У Росії відбулася п'ята за останню чверть століття так звана церемонія «інавгурації» Володимира Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не відправив запрошення на «інавгурацію» прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну. Натомість вірменський політик отримав його від президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це Пашинян сказав на пресконференції, повідомляє News.am.

«Я отримав запрошення від президента Туреччини Ердогана взяти участь в інавгурації, але від президента Росії Володимира Путіна не отримував», – зазначив Пашинян.

Прем’єр зазначив, що навіть якби отримав запрошення, пресконференція, яку він дає 7 травня, за його оцінкою, є не менш важливою.

«Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, у Росії проходила п'ята за останню чверть століття так звана церемонія «інавгурації» Володимира Путіна. Церемонія відбудеться опівдні у Великому Кремлівському палаці. Так само сьогодні уряд Росії піде у відставку.

Як повідомлялося, на так званій «інавгурації» російського диктатора Володимира Путіна були присутні шість країн Європейського Союзу. У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

До слова, Бельгія вирішила не бути представленою на церемонії «інавгурації» диктатора РФ Володимира Путіна. Таким чином країна підтримала більшість держав-членів Європейського Союзу та Європейської служби зовнішньої дії.