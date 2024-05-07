Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю

Поїздка Сі Цзіньпіна в Європу також має сильну економічну складову

Президент Китаю - вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з точки зору Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході, пише Financial Times.

Як зазначається, китайські експерти з питань зовнішньої політики зачаровані французькими розмовами про необхідність досягнення Європою «стратегічної автономії» від США. Уряд Сі Цзіньпіна також був у захваті, коли президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Європа не зацікавлена в захисті Тайваню від потенційного китайського вторгнення. Хоча були зроблені певні спроби пояснити ці зауваження, китайці з вдячністю відзначили, що Франція пізніше заблокувала зусилля з відкриття офісу зв'язку НАТО в Токіо.

«Тримати країни НАТО подалі від Азії і не дати Америці зв'язати своїх союзників в Азії і Європі є ключовою метою китайської зовнішньої політики… Поїздка Сі Цзіньпіна в Європу також має сильну економічну складову. І в цих питаннях Франція є набагато складнішим партнером. Макрон, можливо, не кине виклик Китаю через Тайвань, але майбутнє французької автомобільної промисловості – це інша справа», – йдеться у статті.

Також у статті повідомляється, що китайські електромобілі мають величезну економічну перевагу над європейськими та американськими конкурентами. Експорт цих електромобілів має вирішальне значення для планів Пекіну щодо пожвавлення китайської економіки. Але за потужної підтримки Франції Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування щодо китайських електромобілів.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижу в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні».

Також влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення.