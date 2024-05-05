Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
Війська третього піхотного полку французького іноземного легіону в Африці
фото з відкритих джерел

Військових Іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку розмістили в Слов'янську

Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн стверджує, що Франція вже направила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Про це повідомляє Asian Time. Ідеться про військових Іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку, яких розмістили в Слов'янську для підтримки 54-ї бригади ЗСУ.

За словами Браєна, ці бійці одного з основних підрозділів Легіону займатимуться артилерією та спостереженням. Загалом же, як інформує військовий експерт, Франція планує відправити в Україну близько 1500 легіонерів, які перебуватимуть безпосередньо в зоні гарячих бойових дій і покликані допомогти Україні протистояти наступу російських військ на Донбасі.

Що означає відправлення французьких легіонерів в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон уже кілька місяців говорить про відправлення французьких військ в Україну, підкреслює Браєн. І хоча він не знайшов особливої підтримки з боку країн НАТО, за винятком Польщі та країн Балтії, рішення французької влади, як вважає військовий експерт, саме по собі є своєрідним компромісом.

По-перше, на думку колишнього співробітника Пентагону, Франція не розгортає свою армію на території України і, окрім невеликої кількості офіцерів, всі інші бійці в Легіоні не є французькими громадянами. Це дає змогу Макрону, за словами Браєна, відправити війська в Україну і не спровокувати водночас особливого опору всередині країни. Та й призову на військову службу найближчим часом не передбачається.

По-друге, агресивні дій росіян на африканському континенті, де французькі війська виганяють із франкомовних країн, викликало гнів Макрона поведінкою РФ, зазначає аналітик. На його думку, Макрон цілком заслужено вважає, що лідер Росії Володимир Путін і його приватні військові компанії завдали шкоди діловим інтересам Франції, зокрема гірничодобувним підприємствам. Особливу увагу президент звернув на Нігер, важливого постачальника урану до Франції, адже країна отримує 70% своєї електроенергії від атомних генераторів. Оскільки Росія і Казахстан, так само як Нігер, посідають провідні позиції на ринку постачання урану для ядерних реакторів, Франція, за словами експерта, стикається з проблемою внутрішньої економічної безпеки.

Чим легіонери можуть допомогти українцям

Сьогоднішня проблема українських військ – не в тому, як використовувати артилерію, а звідки взяти боєприпаси, пояснює Браєн. Він підкреслює, що, крім того, що бійці ЗСУ знають, як керувати артилерійською технікою, вони мають розвинуту розвідувальну підтримку, власні FPV-дрони і розвідувальні БПЛА, а також українці мають доступ до розвідданих США та інших країн НАТО.

Водночас Україні, зауважує ексспівробітник Пентагону, насамперед бракує достатніх поставок 155-мм гаубиць. А от рішення розмістити бійців Легіону в Слов'янську, на думку Браєна, є вкрай провокаційним і суперечить заявам французької сторони, зокрема Макрона, про те, що якщо Франція введе війська, то вони замінять частини української армії на заході України, які, отже, можуть бути перекинуті на схід, щоб боротися з росіянами. Оскільки Слов'янськ знаходиться на лінії фронту, такий французький «м'який крок розгортання» перетворюється на війну безпосередньо з Росією, з побоюванням констатує аналітик.

Реакція НАТО

На думку Браєна, це ключове питання, хоча Франція діє самостійно і французи не можуть вимагати підтримки від альянсу відповідно до знаменитої 5-ї статті. Якщо російські солдати нападуть на французькі війська за межами України, це буде виправдано, оскільки Франція вирішила стати воюючою стороною, а примус до голосування за статтею 5 може видатися важким, якщо не неможливим.

Звісно, члени НАТО окремо могли б підтримати французів, вважає військовий експерт, або відправивши власні сили, або надавши французам логістичну та комунікаційну підтримку. Наприклад, солдати Іноземного легіону не можуть потрапити в Україну, минаючи Польщу. Загалом, як пише ексспівробітник Пентагону, рішення Франції потенційно може спровокувати загальноєвропейську війну.

Що відомо про французький Іноземний легіон

У 2022 році у складі Іноземного легіону значилося кілька українців і росіян. Їм дозволили залишити Легіон – у випадку з українцями повернутися в Україну, щоб приєднатися до українських сил. Незрозуміло, чи повернулися додому росіяни.

Зараз Легіоном керують французькі офіцери, за інформацією видання, але всі рядові – іноземці. Будучи анонімним, доброволець, який вступає до Легіону, може вирішити, чи зберегти своє справжнє ім'я, чи прийняти нове. Легіонери служать три роки, після чого можуть попросити французьке громадянство. Якщо легіонер поранений, він має право отримати французьке громадянство без періоду очікування. В Іноземному легіоні немає жінок.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Він переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії. «Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захищати себе», – сказав він у Києві.

Читайте також: Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Теги: росія путін Казахстан Франція іноземці українці військові боєприпаси президент громадянство росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС потрібна альтернатива НАТО: Франція хоче створити сили швидкого реагування
ЄС потрібна альтернатива НАТО: Франція хоче створити сили швидкого реагування
27 квiтня, 02:20
Контакти між Афінами і Парижем стосовно тимчасового передання ЗРК Crotale розпочалися в листопаді 2023
Франція просить Грецію надати ППО для захисту неба на час Олімпійських ігор
26 квiтня, 03:50
Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара
Франція попереджає про сплеск небезпечної хвороби напередодні Олімпіади
25 квiтня, 17:11

Події в Україні

Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
Епіфаній розповів, чи благословлятиме одностатеві пари
Епіфаній розповів, чи благословлятиме одностатеві пари
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
У Великодню добу на фронті було понад 100 зіткнень – Генштаб
У Великодню добу на фронті було понад 100 зіткнень – Генштаб
Росіяни заявили про захоплення заводу у Красногорівці: ЗСУ пояснили ситуацію
Росіяни заявили про захоплення заводу у Красногорівці: ЗСУ пояснили ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
90K
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
77K
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
12K
У Сумах прогриміли вибухи
8814
Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6520
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Сьогодні, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua