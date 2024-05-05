Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону

Військових Іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку розмістили в Слов'янську

Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн стверджує, що Франція вже направила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Про це повідомляє Asian Time. Ідеться про військових Іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку, яких розмістили в Слов'янську для підтримки 54-ї бригади ЗСУ.

За словами Браєна, ці бійці одного з основних підрозділів Легіону займатимуться артилерією та спостереженням. Загалом же, як інформує військовий експерт, Франція планує відправити в Україну близько 1500 легіонерів, які перебуватимуть безпосередньо в зоні гарячих бойових дій і покликані допомогти Україні протистояти наступу російських військ на Донбасі.

Що означає відправлення французьких легіонерів в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон уже кілька місяців говорить про відправлення французьких військ в Україну, підкреслює Браєн. І хоча він не знайшов особливої підтримки з боку країн НАТО, за винятком Польщі та країн Балтії, рішення французької влади, як вважає військовий експерт, саме по собі є своєрідним компромісом.

По-перше, на думку колишнього співробітника Пентагону, Франція не розгортає свою армію на території України і, окрім невеликої кількості офіцерів, всі інші бійці в Легіоні не є французькими громадянами. Це дає змогу Макрону, за словами Браєна, відправити війська в Україну і не спровокувати водночас особливого опору всередині країни. Та й призову на військову службу найближчим часом не передбачається.

По-друге, агресивні дій росіян на африканському континенті, де французькі війська виганяють із франкомовних країн, викликало гнів Макрона поведінкою РФ, зазначає аналітик. На його думку, Макрон цілком заслужено вважає, що лідер Росії Володимир Путін і його приватні військові компанії завдали шкоди діловим інтересам Франції, зокрема гірничодобувним підприємствам. Особливу увагу президент звернув на Нігер, важливого постачальника урану до Франції, адже країна отримує 70% своєї електроенергії від атомних генераторів. Оскільки Росія і Казахстан, так само як Нігер, посідають провідні позиції на ринку постачання урану для ядерних реакторів, Франція, за словами експерта, стикається з проблемою внутрішньої економічної безпеки.

Чим легіонери можуть допомогти українцям

Сьогоднішня проблема українських військ – не в тому, як використовувати артилерію, а звідки взяти боєприпаси, пояснює Браєн. Він підкреслює, що, крім того, що бійці ЗСУ знають, як керувати артилерійською технікою, вони мають розвинуту розвідувальну підтримку, власні FPV-дрони і розвідувальні БПЛА, а також українці мають доступ до розвідданих США та інших країн НАТО.

Водночас Україні, зауважує ексспівробітник Пентагону, насамперед бракує достатніх поставок 155-мм гаубиць. А от рішення розмістити бійців Легіону в Слов'янську, на думку Браєна, є вкрай провокаційним і суперечить заявам французької сторони, зокрема Макрона, про те, що якщо Франція введе війська, то вони замінять частини української армії на заході України, які, отже, можуть бути перекинуті на схід, щоб боротися з росіянами. Оскільки Слов'янськ знаходиться на лінії фронту, такий французький «м'який крок розгортання» перетворюється на війну безпосередньо з Росією, з побоюванням констатує аналітик.

Реакція НАТО

На думку Браєна, це ключове питання, хоча Франція діє самостійно і французи не можуть вимагати підтримки від альянсу відповідно до знаменитої 5-ї статті. Якщо російські солдати нападуть на французькі війська за межами України, це буде виправдано, оскільки Франція вирішила стати воюючою стороною, а примус до голосування за статтею 5 може видатися важким, якщо не неможливим.

Звісно, члени НАТО окремо могли б підтримати французів, вважає військовий експерт, або відправивши власні сили, або надавши французам логістичну та комунікаційну підтримку. Наприклад, солдати Іноземного легіону не можуть потрапити в Україну, минаючи Польщу. Загалом, як пише ексспівробітник Пентагону, рішення Франції потенційно може спровокувати загальноєвропейську війну.

Що відомо про французький Іноземний легіон

У 2022 році у складі Іноземного легіону значилося кілька українців і росіян. Їм дозволили залишити Легіон – у випадку з українцями повернутися в Україну, щоб приєднатися до українських сил. Незрозуміло, чи повернулися додому росіяни.

Зараз Легіоном керують французькі офіцери, за інформацією видання, але всі рядові – іноземці. Будучи анонімним, доброволець, який вступає до Легіону, може вирішити, чи зберегти своє справжнє ім'я, чи прийняти нове. Легіонери служать три роки, після чого можуть попросити французьке громадянство. Якщо легіонер поранений, він має право отримати французьке громадянство без періоду очікування. В Іноземному легіоні немає жінок.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Він переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії. «Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захищати себе», – сказав він у Києві.