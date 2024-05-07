Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)

Стівен Сіґал з 2016 року є громадянином Росії

Сьогодні, 7 травня, у Росії у Великому Кремлівському палаці відбувається п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна.

У мережі з'явилося відео, на якому гостей у палаці зустрічає колись популярний американський актор, а нині громадянин РФ і путінський пропагандист Стівен Сіґал.

Він стоїть на сходах, склаши на грудях руки, позує на камеру і час від часу вітається з гостями, які погодилися приїхати до російського диктатора.

«Франція, Мальта, Кіпр, Угорщина, Греція та Словаччина приїжджають, щоб допомогти Путіну узаконити його диктатуру, відвідавши його публічний цирк під маскою «інавгурації». Їх вітатимуть найвідоміші клоуни світу, такі як Стівен Сіґал», – йдеться у підписі під відео у мережі.

Відомо, що зараз Стівен Сіґал живе в РФ, з 2016 року він є громадянином Росії. Сіґал також на громадських засадах є спецпредставником МЗС РФ з російсько-американських гуманітарних зв'язків та загальної культурно-історичної спадщини.

Стівен Сіґал – американський актор, письменник, режисер, продюсер, співак. Майстер айкідо (чорний пояс, 7-й дан). Дебютував у кіно в 1988 у фільмі «Над законом». Фігурант бази даних центру «Миротворець» як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку.

Нагадаємо, після інавгурації Путін матиме право обіймати посаду президента РФ ще шість років – до 7 травня 2030 року і після закінчення п'ятого президентського терміну зможе вважатися найдовше правлячим главою російської держави після Івана Грозного та Катерини II.

7 травня територія Кремля буде закрита для відвідувачів, потрапити на неї можна буде лише за запрошеннями. До відома, на «інавгурацію» Путіна були запрошені керівники всіх дипломатичних місій, акредитованих у Москві. Утім, цього року інавгурацію диктатора проігнорувало багато іноземних гостей. Дипломати низки «недружніх», як трактує їх російська влада, країн заявили про відмову від участі в урочистостях у Кремлі. Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель також висловився проти участі послів ЄС у цьому заході.

За традицією, інавгурація проводиться опівдні. За кілька хвилин до цього новообраний президент прибуває до БКД. На вході він отримує рапорт коменданта Кремля, а потім проходить через Георгіївський і Олександрівський зали в Андріївський зал. Там Путін піднімається на трибуну, де вже присутні голова Конституційного суду та голови обох палат парламенту.

Утім цього разу Соборна площа не використовуватиметься для розміщення гостей, всі вони перебуватимуть у парадних залах, куди Путін перейде зі свого кабінету, щоб скласти присягу.

До слова, присутність посла Франції на «інавгурації» російського диктатора Володимира Путіна не означає, що країна вважає його обрання легітимним чи визнає його. Це лише означає, що країна «має посольство у Москві». Про це розповіло джерело у французькій дипломатії у коментарі «Суспільному».