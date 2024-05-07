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Українці активно отримують громадянство Чехії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці активно отримують громадянство Чехії
Для отримання чеського паспорту потрібно скласти мовний іспит
фото із відкритих джерел

Для отримання громадянства Чехії потрібне гарне знання чеської мови

Щорічно близько 5000 іноземців отримують чеське громадянство. Більшість із них – українці (майже 50%) та словаки. Про це пише видання mukachevo.net.

Як пише видання, активно змінюють паспорти також росіяни, інтерес яких до чеських документів зріс удвічі після початку повномасштабної війни проти України. Минулого року, наприклад, чеські паспорти отримали понад 1 100 росіян, що майже вдвічі більше, ніж на рік раніше. Магда Фалтова, директор Асоціації інтеграції та міграції, говорить про заяви на отримання чеських паспортів, що «щодо недемократичних країн це часто захист від якогось переслідування, як і захист від, наприклад, примусової мобілізації».

Іноземці мають право на громадянство після десяти років проживання в Чеській Республіці. Однак спочатку вони мають скласти іспити з чеської мови, а також іспит із питаннями з історії та культури Чехії.

Для отримання громадянства Чехії потрібне гарне знання чеської мови. На мовні навички звертають увагу, як і на наявність постійного доходу і відсутність судимостей. Майбутній громадянин має пройти мовний іспит, який оцінює рівень володіння чеською мовою: як усною, так і письмовою.

Чотири з п'яти кандидатів успішно складають іспити, але при цьому вони мають довести владі свою економічну самостійність. «Перед поданням заяви на громадянство людина має підтвердити свій дохід, сплату податків, що не користувався системою соціального забезпечення протягом останніх трьох років. На цьому етапі зазвичай все й закінчується», – зазначив прессекретар МВС Чехії Ондржей Кратошка.

Процес набуття громадянства Чехії починається з подання відповідних документів. Для цього потрібно заповнити анкету, подати документи, що підтверджують особу, перебування в країні, володіння чеською мовою та успішну інтеграцію у суспільство. Документи зазвичай подаються до Міністерства внутрішніх справ Чехії або до місцевого органу влади, відповідального за громадянство.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в країні не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.

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Теги: Чехія документи українці кордон громадянство росіяни іспит

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