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    Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino

    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка

    Помните показ Moschino в рамках Недели моды в Милане, когда на подиум вышла толпа куколок – в прямом смысле этого слова?

    Среди этих куколок были замечены и сестры Хадид, которые продолжили свою

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    стильную экспансию и в рекламной кампании бренда.

    Белла и Джиджи представили новую весенне-летнюю коллекцию авторства Джереми Скотта, приняв участие в фотосессии живой легенды фотографии Стивена Мейзела. Съемку, в которой показана погоня папарацци за красотой, оформила стилист Карлин Серф де Дадзили, визажистом выступила Пэт Макграт.

    Джиджи и Белла не впервые снимаются вместе: миловидные сестры уже позировали вдвоем для рекламы Balmain, и было это еще в 2015 году. Их слаженный дуэт можно увидеть и на подиуме: например, недавно они дефилировали вместе на показе Victoria's Secret Show в Париже, не говорил о котором, наверное, только ленивый.

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    Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino
    Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino
    Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino
    Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino
    Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino
    Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino

    Джерело: Hello!

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