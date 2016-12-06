Джиджи и Белла Хадид снялись вместе в кукольной рекламе Moschino



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Помните показ Moschino в рамках Недели моды в Милане, когда на подиум вышла толпа куколок – в прямом смысле этого слова?

Среди этих куколок были замечены и сестры Хадид, которые продолжили свою

стильную экспансию и в рекламной кампании бренда.

Белла и Джиджи представили новую весенне-летнюю коллекцию авторства Джереми Скотта, приняв участие в фотосессии живой легенды фотографии Стивена Мейзела. Съемку, в которой показана погоня папарацци за красотой, оформила стилист Карлин Серф де Дадзили, визажистом выступила Пэт Макграт.

Джиджи и Белла не впервые снимаются вместе: миловидные сестры уже позировали вдвоем для рекламы Balmain, и было это еще в 2015 году. Их слаженный дуэт можно увидеть и на подиуме: например, недавно они дефилировали вместе на показе Victoria's Secret Show в Париже, не говорил о котором, наверное, только ленивый.

Джерело: Hello!