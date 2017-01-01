Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Victoria's Secret Даутцен Крус была замечена на пляже Майами вместе с семьей. Звезда демонстрировала идеальное тело в бикини.

Даутцен рассказала, что мало уделяет внимания прическам и макияжу.

«Я делаю макияж только на красные дорожки, в обычной жизни не переживаю по поводу причесок», - сказала красавица в интервью.

«Это невероятно, когда твои волосы выглядят здоровыми и пахнут божественно. Нет ничего сильнее уверенности, когда имеешь красивые волосы». - добавляет красавица.

Даутцен предпочитает органические продукты.

«Я собираю травы в саду и добавляю в свой бьюти-режим», - рассказывает Даутцен.

«Мой секрет - баланс. Я просто беру время на отдых. Здоровая еда, спорт и настроение, это фундамент моей жизни», - добавляет красавица.

Иногда модель перестает общаться в интернете.

«Я брала перерыв на прошлой неделе. Я заставляю себя. Я люблю быть в сетях, но иногда отказываюсь от телефона и интернета. Это возможность сконцентрировать внимание на внутреннем развитии», - говорит красавица.





Джерело: Gazeta.ua