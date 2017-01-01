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    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини

    • Сьогодні, 10:25
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    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус была замечена на пляже Майами вместе с семьей. Звезда демонстрировала идеальное тело в бикини.

    Даутцен рассказала, что мало уделяет внимания прическам и макияжу.

    «Я делаю макияж только на красные дорожки, в обычной жизни не переживаю по поводу причесок», - сказала красавица в интервью.

    «Это невероятно, когда твои волосы выглядят здоровыми и пахнут божественно. Нет ничего сильнее уверенности, когда имеешь красивые волосы». - добавляет красавица.

    Даутцен предпочитает органические продукты.

    «Я собираю травы в саду и добавляю в свой бьюти-режим», - рассказывает Даутцен.

    «Мой секрет - баланс. Я просто беру время на отдых. Здоровая еда, спорт и настроение, это фундамент моей жизни», - добавляет красавица.

    Иногда модель перестает общаться в интернете.

    «Я брала перерыв на прошлой неделе. Я заставляю себя. Я люблю быть в сетях, но иногда отказываюсь от телефона и интернета. Это возможность сконцентрировать внимание на внутреннем развитии», - говорит красавица.

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    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини
    Экс-модель Victoria's Secret удивила идеальным телом в откровенном бикини


    Джерело: Gazeta.ua

    спорт
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