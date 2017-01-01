Год без бритвы: американский фитнес-блогер провела эксперимент, результаты шокировали

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Девушка не брила свое тело в течение года

Американский фитнес-блогер Морган Майкнас провела необычный эксперимент. Девушка не брила свое тело в течение года. Результаты показала на канале YouTube и в Instagram. Этим проектом Морган хотела показать естественную красоту тела.

«Я не пытаюсь сделать так, чтобы все человечество прекратило брить подмышки и волосы на ногах. Я просто хочу вдохновить других делать то, что заставляет их чувствовать себя наиболее комфортно», - сказала блогер. Также она отметила, что перестав бриться, можно сэкономить много времени.

На своей странице в Instagram Морган призвала «принимать и любить свое тело таким, каким оно есть. Со всеми недостатками. Потому что они делают нас теми, кто мы есть».

Однако не все поддержали девушку.

«О, Боже мой, ты выглядишь как мужчина», - написал один из пользователей.

«О чем это говорит, если даже дети этому учатся? Я видела, как ребенок в третьем классе брила ноги», - ответила Морган. Она отметила, что еще одной причиной необычного проекта было издевательства одноклассников, когда ей было 12 лет. Дети травили ее на уроках физкультуры за волосатые ноги.