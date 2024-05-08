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Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
Залужний та Кличко завітали до Ліни Костенко
фото з відкритих джерел

Як стало відомо «Главкому», Залужному присвоєно звання «Почесного громадянина міста Києва»

Ексголовнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному присвоєно звання «Почесного громадянина міста Києва». Однак ексголовком не прийшов на сесію Київради для того, щоб отримати відзнаку. Натомість Залужному особисто вручив відзнаку очільник Києва Віталій Кличко. Вручення відбулося вдома у письменниці Ліни Костенко, яка теж отримала почесне звання. 

Залужний став почесним громадянином столиці за заслуги у захисті суверенітету України та у відсічі російській збройної агресії під час оборони столиці.

Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри фото 1

Український поет і директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович також був присутній та поділився яскравими світлинами урочистої події. 

Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри фото 2
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри фото 3
Почесний громадянин міста Києва – звання, встановлене з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ та організацій міста Києва, громадян України, іноземних громадян за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної сфери міста Києва, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, плідну громадську діяльність.

Як повідомляв «Главком», ініціатива про присвоєння Залужному звання «Почесний громадянин Києва» належить очільникам кількох столичних ветеранських об'єднань, благодійних фондів та громадських організацій.

До слова, мережу захопило відео Залужного з улюбленою співачкою.Як відомо, співачка Ірина Федишин вирушає у тур містами США та Канади. Перед цим вона завітала до Валерія Залужного, щоб ексголовнокомандувач залишив свій підпис на благодійних лотах, які Федишин розігруватиме серед глядачів під час виступів. Зокрема, Залужний підписав 25 українських прапорів, які Ірина продаватиме на підтримку ЗСУ.

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Теги: Київ міськрада КМДА столиця Валерій Залужний

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