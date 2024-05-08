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Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів
Роми у Швейцарії намагались отримати соціальну допомогу
фото із відкритих джерел

Nau: роми використовували куплені паспорти України задля допомоги у Швейцарії

У столиці Швейцарії Берні виявили низку випадків зловживання українськими паспортами з боку ромів. Про це пише місцевий портал новин Nau.

Щонайменше десять сімей ромів використовували отримані обманним шляхом або за хабар паспорта України для оформлення соцдопомоги у місті Берн.

«Усі роми підозрюються у тому, що свої українські паспорти вони отримали обманним шляхом чи за допомогою хабара. Родини, ймовірно, взагалі не втекли від війни, тому що вони ніколи не бували в Україні або, принаймні, не були регулярно», – йдеться у публікації.

Начальник імміграційної поліції міста Берн, Олександр Отт зазначив: «Деяких людей уже зупинили, і про них повідомили до Державного секретаріату з питань міграції (SEM). Будь-яке скасування статусу захисту є відповідальністю федерального органу влади». «У разі нецільового використання виплачена соцдопомога підлягає поверненню», – додав він.

Нагадаємо, Швейцарія почала ретельніше перевіряти право громадян України на отримання статусу біженця (S). Посадовці фіксують збільшення кількості тих осіб, які використовують фальшиві або незаконно отримані українські паспорти. Про це пише видання SRF.

У Швейцарії українські біженці, які хочуть отримати статус біженця (S), мають великі проблеми через сповільнення процесу розгляду заяв у 2024 році. Так, відмову в наданні статусу захисту отримав кожен п'ятий український претендент. 

«Статус S мав на меті допомогти біженцям швидко та небюрократично отримати дозвіл на тривале перебування у країні. Але процедури стають дедалі довшими та складнішими», – зазначає видання.

На початок 2023 року схвалено близько 97% заявок. Їх ухвалювали в середньому протягом двох тижнів. Однак у поточному році ситуація змінилася, і тривалість процедури розгляду заявок збільшилася в рази. А у Державному секретаріату з питань міграції (SEM) накопичується все більше неопрацьованих заяв.

Раніше стало відомо, що роми в Тамбовській області РФ хотіли здати безпілотний літальний апарат на металолом

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Теги: шахрайство Швейцарія паспорт українці поліція біженці

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