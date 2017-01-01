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    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы

    • Сьогодні, 14:42
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    Иллюстратор вдохновляется на создание рисунков повседневными сценами своего брака

    Иегуда Ади Девир – иллюстратор из Тель-Авива, комический художник и дизайнер персонажей, создает восхитительные комиксы о своих ежедневных домашних приключениях с женой Майей.

    Совместная жизнь с Майей вдохновляет его на создание забавных комиксов, на которых изображены комические типичные сцены проживания с девушкой.

    На комиксах Девира жена принимает горячий душ, долго собирается или приводит в безобразное состояние кухню. И все это выглядит очень мило и смешно, ведь так легко узнать себя в персонажах художника.

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    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы
    Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы

    Джерело: boredpanda.com

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