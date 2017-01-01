Художник превращает ежедневную жизнь со своей женой в комиксы

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Иллюстратор вдохновляется на создание рисунков повседневными сценами своего брака

Иегуда Ади Девир – иллюстратор из Тель-Авива, комический художник и дизайнер персонажей, создает восхитительные комиксы о своих ежедневных домашних приключениях с женой Майей.

Совместная жизнь с Майей вдохновляет его на создание забавных комиксов, на которых изображены комические типичные сцены проживания с девушкой.

На комиксах Девира жена принимает горячий душ, долго собирается или приводит в безобразное состояние кухню. И все это выглядит очень мило и смешно, ведь так легко узнать себя в персонажах художника.

Джерело: boredpanda.com