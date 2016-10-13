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    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике

    • Сьогодні, 06:40
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    Несколько дней назад семейство Кардашьян-Дженнер почти в полном составе прилетело в Коста-Рику.

     Выбор в пользу работы сделали лишь Кендалл Дженнер и Канье Уэст, но папарацци их отсутствие несильно заботит - для них главное, чтобы перед объективами появлялась Ким, и реалити-звезда их ожидания не подводит.

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    По новым снимкам можно окончательно убедиться в том, что Ким справилась со стрессом, полученным в результате парижского ограбления: полупрозрачным нарядам, откровенным декольте и бикини снова дан зеленый свет.

    Время в Коста-Рике семейство Кардашьян проводит с пользой, хотя нежиться на солнце и купаться в бассейне тоже не забывает. Вчера Ким решила разбавить расслабленный досуг съемками: она отправилась с личной ассистенткой и командой реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians к водопаду, расположенному недалеко от их особняка. По задумке Ким в черном купальнике должна была взобраться на гору и попозировать на камеру под струями водопада. Однако на практике задуманное осуществить удалось с трудом - вода оказалась слишком холодной.

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    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике
    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике
    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике
    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике
    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике
    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике
    Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию у водопада в Коста-Рике

    Джерело: Hello!

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