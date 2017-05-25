Кошмарно или красиво? Парик для бровей стал новым бьюти-трендом

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Теперь можно обмануть окружающих не только накладными ресницами, но и искусственными бровями

Бьюти-индустрия развивается настолько быстро, что уследить за всем практически невозможно! Но, к счастью, у тебя есть мы: встречай новый тренд - парики для бровей!

Ну кто из нас не мечтает о густых бровях? Ведь тренд «широкие брови» заполонил социальные сети и интернет-просторы. Именно потому придумано множество способов добиться желаемого объема: начиная от косметических продуктов и заканчивая специальными процедурами микроблединга и татуажа.

А теперь сядь. Ведь тебе предстоит познакомиться с новым трендом – париком для бровей. В общем-то это не новинка, так как в 18 веке тогдашние модницы накладывали на брови парики из шерсти мышей. Сегодня, к счастью, существует много альтернатив и мыши в безопасности.

Изначально такие парики для бровей изобрели для людей, прошедших курс химиотерапии, а также тех, кто страдает облысением или другими заболеваниями, которые могут его спровоцировать. Теперь же они справляются с еще одной миссией: спасают ситуацию у тех, то немного переборщил с выщипыванием.

В использовании такие парики очень просты. С помощью специального средства они приклеиваются к коже и могут продержаться на ней от трех дней до двух недель, при условии, что вы не будете мочить их. Изготовлены парики для бровей из натурального ворса или эко-меха, поэтому выглдят более, чем естественно.

Но следует тщательно подбирать оттенок и размер. Они обязательно должны совпадать с линией роста ваших натуральных бровей.

Кстати, такой тренд уже примерили на себя Эмили Ратаковски и Селена Гомес. Об этом в своем видео рассказал ведущий визажист Хун Ваннго.

Джерело: beauty.ua