«Красота исходит изнутри»: Фотограф снял интерьеры автомобилей оригинальным способом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эрвин Бур из Румынии – автомобильный фотограф.

Эрвин – большой поклонник фотографий снятый объективом «рыбий глаз». В прошлом году он сделал несколько снимков с помощью камеры GoPro во время езды на автомобиле и результат его приятно удивил.

Для продолжения серии снимков Эрвин купил широкоугольный объектив Samyang 12mm и начал проект «красота исходит изнутри» — долгосрочный проект по созданию самой большой коллекции интерьеров автомобилей в мире. На данный момент имеется более 300 различных интерьеров, от ретро автомобилей, до самых последних новинок, от строительных машин до тракторов. В планах – фото из кабины самолетов, вертолетов, поездов, лодок и любой техники, которой можно управлять.

Джерело: Fullpicture.ru