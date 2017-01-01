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    «Красота исходит изнутри»: Фотограф снял интерьеры автомобилей оригинальным способом

    • Сьогодні, 19:08
    • Розсилка

    Эрвин Бур из Румынии – автомобильный фотограф.

    Эрвин – большой поклонник фотографий снятый объективом «рыбий глаз». В прошлом году он сделал несколько снимков с помощью камеры GoPro во время езды на автомобиле и результат его приятно удивил.

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    Для продолжения серии снимков Эрвин купил широкоугольный объектив Samyang 12mm и начал проект «красота исходит изнутри» — долгосрочный проект по созданию самой большой коллекции интерьеров автомобилей в мире. На данный момент имеется более 300 различных интерьеров, от ретро автомобилей, до самых последних новинок, от строительных машин до тракторов. В планах – фото из кабины самолетов, вертолетов, поездов, лодок и любой техники, которой можно управлять.

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    1. Nissan Patrol.
    2. «Наконец-то. Первый раз сидел в Феррари, и мне повезло, что это 488»,- подписал снимок фотограф
    3. «Вторая Ferrari в коллекции. Ferrari California».
    4. «Повезло найти этот совершенно новый M4 с красным кожаным салоном».
    5. «Ночная езда на потрясающем BMW i8. Эта машина притягивает взгляд. Ее внутренняя отделка похоже на кабину самолета».
    6. «Дорогие друзья. У меня есть кое-что особенное для вас сегодня. Роскошная машина, которая заставляет оборачиваться всех прохожих на улице. Роллс-Ройс Фантом, дебютировавший на женевском Международном автосалоне в 2008».
    7. Nissan GT-R Nismo. Кстати, у этой красавицы есть аналог Infiniti. К сожалению моделей Infiniti в коллекции Эрвина пока нет, но все еще впереди.
    8. Красный Ford Mustang 2016.
    9. Абсолютно новый Mercedes S-класса.
    10. «Имел честь сидеть внутри абсолютно нового Porsche Panamera Turbo 2017».
    11. Mercedes S400 4Matic.
    12. «Audi A7 не нуждается в словах».
    «Красота исходит изнутри»: Фотограф снял интерьеры автомобилей оригинальным способом
    14. Porsche 911-991 (Carrera 4).
    15. Удивительный Audi R8 (модель 2014).
    16. w900b 1983 года.
    17. BMW 420 xd Coupe.
    18. Porsche Cayenne S 2016.
    19. Peugeot 308 GTI.
    20. Mercedes СLS (модель 2008). Крутой и комфортный интерьер.
    21. Новый BMW 320 XD.
    22. Mercedes e220 2016.
    23. «Сегодня я фотографировал интерьер этого милого Mini Cooper D. Идеальная машина для городской жизни. Легко парковаться и внешне красивая».
    «Красота исходит изнутри»: Фотограф снял интерьеры автомобилей оригинальным способом

    Джерело: Fullpicture.ru

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