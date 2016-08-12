Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все вокруг привыкли к внешности фотомоделей, которых публикуют в глянцевых журналах. У них идеальные фигуры, ухоженные лица и волосы. 26-летняя фотомодель Мелани Гайдос (Melanie Gaydos) кардинально отличается от общепринятых канонов.

Многие люди не стесняются в выражениях, видя Мелани. Но те, кому удалось немного пообщаться с девушкой, говорят, что у нее невероятная энергетика, харизма и внутренняя красота!

26-летняя Мелани Гайдос живет в США и страдает от редкого генетического нарушения — эктодермальной дисплазии. Это заболевание влияет на развитие кожи, волос и ногтей, а иногда и на формирование костей. Но это не мешает ей активно принимать участие во всевозможных фотосессиях.

Несмотря на общепринятые стандарты красоты, девушка стала знаменитой, богатой и в один миг поменяла отношение к себе и к такому спорному вопросу, как красота.







