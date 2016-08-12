  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос

    • Сьогодні, 08:24
    • Розсилка

    Все вокруг привыкли к внешности фотомоделей, которых публикуют в глянцевых журналах. У них идеальные фигуры, ухоженные лица и волосы. 26-летняя фотомодель Мелани Гайдос (Melanie Gaydos) кардинально отличается от общепринятых канонов.

    Многие люди не стесняются в выражениях, видя Мелани. Но те, кому удалось немного пообщаться с девушкой, говорят, что у нее невероятная энергетика, харизма и внутренняя красота! 

    Читайте також

    26-летняя Мелани Гайдос живет в США и страдает от редкого генетического нарушения — эктодермальной дисплазии. Это заболевание влияет на развитие кожи, волос и ногтей, а иногда и на формирование костей. Но это не мешает ей активно принимать участие во всевозможных фотосессиях.

    Несмотря на общепринятые стандарты красоты, девушка стала знаменитой, богатой и в один миг поменяла отношение к себе и к такому спорному вопросу, как красота.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос
    Лысая и неординарная: фотографии самой провокационной модели в мире Мелани Гайдос



    Джерело: BigPicture
    Читайте також
    фотограф мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ