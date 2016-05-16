Молодость все простит: Как выглядит жизнь в студенческом общежитии

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Белорусский фотограф Татьяна Свирепа сняла студенческий быт в лучшем общежитии ее университета и показала, как вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь.

«Студенчество — переходный этап во взрослую жизнь. Многие вчерашние школьники переезжают в чужой город, обустраиваются в общежитии, где вынуждены делить пространство не со своими родителями, а с ровесниками. Это четыре года новой незабываемой жизни. Все годы своего обучения я прожила в общежитии, поэтому мне знакомы все нюансы студенческого существования. Я приехала сюда, когда мне было 17. Сейчас мне 20, и это место стало моим вторым домом»,- рассказывает Татьяна.

«Свой проект я снимала в общежитии № 8 Белорусского государственного экономического университета. Его несколько раз признавали лучшим, оно выигрывало многочисленные конкурсы среди общежитий университета. Из-за того, что часть его жилой площади сдается в аренду отнюдь не студентам, здесь царят строгие правила. Например, зайти в гости к проживающему ты можешь только с 7 до 11 часов вечера, имея при себе документ, подтверждающий личность. Студентам нельзя хранить в своей комнате электрочайник, микроволновую печь, утюг, удлинитель без специального фильтра, елку, гирлянды.

Но, несмотря на жесткие ограничения, жизнь в общежитии не поддается никаким правилам. Да, мы выносим мусор по очереди, составляем график дежурств, однако нам часто приходится краситься и одеваться в темноте, пока кто-то спит, готовить на постоянно сломанных плитах, сидеть без чая после 12, пить вино и танцевать странные танцы. Все это происходило с каждым, кто оказывался в студенческом общежитии», - рассказала о проекте Татьяна Свирепа.





Джерело: Bird In Flight