Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты

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Принц Брунея Абдул Матин отнял титул самого желанного холостяка у принца Великобритании Гарри.

25-летний Абдул Матин (Abdul Mateen), четвертый в очереди на престол, признан самым завидным женихом мира в 2016 году, передает Elite Daily.

Состояние султана Брунея (государство в Юго-Восточной Азии) Хассанала Болкиаха, который является отцом принца, оценивается в 20 миллиардов долларов. Кроме Матина султан воспитывает еще 11 детей: семь дочерей и четыре сына.

Новый любимец девушек со всего мира в 2011 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте в звании второго лейтенанта.

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