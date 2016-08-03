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    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты

    • Сьогодні, 15:12
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    Принц Брунея Абдул Матин отнял титул самого желанного холостяка у принца Великобритании Гарри.

    25-летний Абдул Матин (Abdul Mateen), четвертый в очереди на престол, признан самым завидным женихом мира в 2016 году, передает Elite Daily.

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    Состояние султана Брунея (государство в Юго-Восточной Азии) Хассанала Болкиаха, который является отцом принца, оценивается в 20 миллиардов долларов. Кроме Матина султан воспитывает еще 11 детей: семь дочерей и четыре сына.

    Новый любимец девушек со всего мира в 2011 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте в звании второго лейтенанта.

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    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты
    Мусульманский принц признан самым желанным холостяком планеты

    Источник: ivona.bigmir.net
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