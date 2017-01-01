На улицах Вены: взгляд проницательного фотографа Skander Khlif

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За свою жизнь фотограф из Мюнхена Скандер Хлиф (Skander Khlif) успел пожить в восьми городах, но его детство прошло в Тунисе.

Как и множество других тунисских детей, всё своё свободное время он проводил, играя на улице в своём квартале. С тех самых пор Скандер Хлиф очень тонко чувствует улицу, что не могло не отразиться в его творчестве. Уличная фотография стала своеобразной призмой, сквозь которую фотограф смотрит на мир, и его излюбленным способом взаимодействия с окружающими.

Джерело: ФотоТелеграф